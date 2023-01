Doja Cat aplica mais de 30 mil cristais no corpo em Fashion Week

A Paris Fashion Week, principal Semana de Moda internacional, iniciou nesta segunda-feira, 23, e já teve o primeiro dia marcado com looks inusitados. A rapper Doja Cat apareceu com o corpo todo tingido de vermelho, com um vestido da mesma cor e cristais Swarovski colados diretamente no corpo.

A ocasião ocorreu durante o desfile da Schiaparelli, grife de luxo já conhecida por suas produções marcantes, no qual a artista apareceu com mais de 30 mil cristais Swarovski aplicados na pele. A produção levou cerca de cinco horas para ser concluída e foi assinada pela maquiadora Pat Mcgrath.

A influencer brasileira Gkay também esteve presente no desfile da marca de alta-costura, que contou com diversas outras celebridades internacionais como a empresária Kylie Jenner e a empreendedora Chiara Ferragni.



Mais de 30 mil cristais Swarovski foram aplicados diretamente na pele de Doja Cat para o desfile da Schiaparelli. #ParisFashionWeek pic.twitter.com/weXdQhvimY — eolor (@revistaeolor) January 23, 2023



