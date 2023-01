Tela Quente hoje: que filme vai passar segunda, 22 de janeiro (22/01)

Um filme brasileiro vai passar na Tela Quente de hoje, segunda-feira, 22 de janeiro (22/01), a partir de 22h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Simon Curtis, "Beleza Da Noite” é um longa-metragem de drama.

Michellini trabalha como babá e decide dar de presente uma boneca para a filha de sete anos, Suellen. Mas, para a decepção da mãe, a menina escolhe uma boneca branca em vez de uma de pele preta. É aí que Michellini passa a se questionar sobre a beleza negra e a autoestima do povo preto.

Numa conversa com duas amigas, ela é convencida a participar do Concurso da Beleza Negra do Ilê Aiyê e, assim, quem sabe, mudar a impressão que Suellen tem sobre a beleza do povo preto.

Veja trailer

Tela Quente hoje

Beleza Da Noite

Quando: hoje, segunda-feira, 22 de janeiro (22/01), a partir de 22h30min



Onde: canal aberto da Globo

