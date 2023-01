Gratuito: Sesc promove atividades de circo e teatro em janeiro

Durante as terças e quinta-feiras do mês de janeiro, o Sesc Fortaleza irá realizar atividades de teatro e circo gratuitas para todas as idades. Promovido pelo projeto Arte Encena, o evento terá apresentações teatrais e de dança, performances circenses e espetáculos de palhaçaria e bufonaria.

Na próxima terça-feira, 24, a alegria ficará por conta do Chaplin Cearense, com a “Performance Chapliniana" começando às 17 horas. Já na quinta-feira, 26, o Palhaço Pitchula e a palhaça A Risita levam a energia e animação do Coletivo FusCirco para o público no local.

E, para encerrar a programação do festival, na terça-feira, 31 de janeiro, o grupo As 10 Graças da Palhaçaria apresenta o espetáculo “Mais uma Grande Besteira”.

Confira programação completa do Art Encena

Terça-feira, 24, às 17 horas

Chaplin Cearense realiza a Performance Chapliniana

Quinta-feira, 26, às 17 horas

Coletivo FusCirco, com A Risita e Palhaço Pitchula

Terça-feira, 31, às 17 horas

Grupo As 10 Graças da Palhaçaria apresenta “Mais uma Grande Besteira”

Arte Encena Sesc

Quando: dias 24, 26 e 31 de janeiro, às 17 horas

Onde: Sesc Fortaleza (rua Gen, Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro)



