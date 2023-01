MIS promove mesa sobre atuação profissional de pessoas trans na cultura

Atividade compõe programação especial do mês da visibilidade trans, travesti e não-binária do Museu da Imagem e do Som do Ceará

Neste domingo, 22, a partir das 17 horas, o Museu da Imagem e do Som do Ceará realiza a roda de conversa "Fabulando o Futuro - Ocupação e poder da produção cultural e artística transcentrada no Ceará". A atividade convida a educadora social e produtora cultural Jô Costa e a artista multilinguagem Jupyra Carvalho. A programação compõe o projeto "Trair o CIStema: Fabulações Transcentradas" e terá mediação de Ana Paula Braga, uma das curadoras.

"Fabulando o Futuro: ocupação e poder da produção cultural e artística transcentrada no Ceará" irá destacar e debater a importância da presença e inserção profissional de pessoas trans, travestis e não bináries no escopo de instituições do Estado.

Sobre o assunto Helena Barbosa assume a superintendência do Centro Dragão do Mar

Pinacoteca lança edital de Pesquisa e Criação em Artes Visuais

Festival exalta gastronomia cearense na Estação das Artes

Lei Rouanet: MinC libera quase R$ 1 bilhão de recursos bloqueados

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jô Costa é educadora, militante, produtora e ocupa o cargo de Supervisora na Assessoria de Políticas Afirmativas e Articulação Comunitária do Instituto Mirante de Cultura e Arte, Organização Social que gere o MIS. Já Jupyra Carvalho é artista multilinguagem e atua na Pinacoteca do Ceará como produtora.

A atividade é somente um das promovidas na programação "Trair o CIStema: Fabulações Transcentradas". O Museu está, ainda, com uma convocatória aberta para vídeos produzidos por pessoas trans e não-binárias cearenses. Os trabalhos selecionados serão exibidos na Praça do MIS e ganham cachê de R$ 500.

Roda de conversa "Fabulando o Futuro"

Quando: domingo, 22, às 17 horas

Onde: Auditório do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Mais informações: @mis_ceara

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags