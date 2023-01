Para despertar a criatividade daqueles que se aventuram no ramo empreendedor, o webinar “Movimento Empreender: Criatividade que Transforma" acontece do dia 23 a 27 de janeiro com foco na transformação dentro das micro e pequenas empresas. Durante os cinco dias, a imersão ocorre de forma online, via zoom, e irá abordar o mercado, possibilidades de crescimento, inovação, parcerias, dentre outros temas. A inscrição é gratuita.

Com o lema “Criatividade é elemento-chave para os negócios. Imprescindível para o sucesso!”, o webinário inicia debatendo parcerias que fortalecem os negócios. Já no dia 24, o foco será o empreendedorismo feminino; dia 25, as conversas serão em torno da moda cearense; dia 26. o tema são as oportunidades para startup; e encerra, dia 27, falando sobre pequenos negócios.

Dentre os profissionais que irão guiar o seminário online, estão: Felipe Cidrão, analista técnico do Sebrae-CE; Nice Ferreira, dona do salão de beleza Caipiras Fashion; Raquel Medeiros, diretora da Limonar; Almerinda Maria, proprietária da marca Almerinda Maria Brand; Rafael Silveira, diretor de operações da Casa Azul; Carlos Eduardo Gaspar, hub de inovação do Banco do Nordeste, dentre outros.

"O Nordeste é o berço do feito à mão, a matéria prima principal do meu produto hoje. Estamos sempre na busca de ter cada vez mais a valorização desse produto. A nossa maior dificuldade, hoje, é a possível escassez do material que é feito à mão, que antes era passado em forma de tradição por gerações, e é mais difícil encontrar uma rendeira 'jovem' que queira seguir nessa profissão", a empresária Almerinda Maria antecipou ao Vida&Arte alguns pontos do debate que engloba o mercado da renda no vestuário feminino.

Confira programação completa

23/01 - Do Grande para o Pequeno - Parcerias que fortalecem os negócios

- Felipe Cidrão (analista técnico do Sebrae-CE na região Metropolitana de Fortaleza)

- Cristiane Peres (gerente da área de relações com comunidades da Companhia Siderúrgica do Pecém)



24/01 - Negócios de Mulher - Histórias que inspiram o empreendedorismo feminino

- Juliana Vieira (Espetinho da Ju)

- Nice Ferreira (Caipiras Fashion)

- Paulo Barbosa (economista)

25/01 - A Moda Cearense que veste as estrelas

- Raquel Medeiros (diretora da Limonar)

- Ana Beatriz Ribeiro (Açude)

- Almerinda Maria (empresária)

26/01 - BNB e Casa Azul abrem oportunidades para a sua startup

- Rafael Silveira (diretor de operações da Casa Azul)

- Carlos Eduardo Gaspar (hub de inovação do Banco do Nordeste)



27/01 - Pequenos Negócios na onda da economia do mar

- Artur Bruno (assessor especial para Assuntos Federativos)

- Luís Ernesto Arruda (prof. do Labomar/UFC e cientista chefe de Meio Ambiente do Governo do Ceará)

- Roberto Gradvohl (CEO da empresa CAIX Comercial de alimentos Indústria e Exportação Ltda.)



Movimento Empreender: Criatividade que Transforma



Quando: 23 a 27 de janeiro, às 19 horas

Onde: online, via zoom

Inscrições: site sympla

