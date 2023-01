Gratuito: CCBNB recebe exposição de xilogravura neste sábado, 21

Dentre todas as possíveis definições de “movimento”, talvez as palavras que possam descrever a obra de Ivan Guimarães sejam: “inquietação” e “mudança”. Utilizando das técnicas de xilogravura, o artista cearense retorna à sua terra natal para a exposição “Corpo Pintura”, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Com o primeiro dia de exibição marcado para este sábado, 21, as obras de Ivan seguem no local até o dia 25 de fevereiro.

Nas mais de 50 obras que envolvem o uso de madeira e papelão, construindo desenhos e pinturas que caracterizam-se na xilogravura, arte tradicional nordestina, Ivan Guimarães descreve suas criações como uma captura do movimento que vai desde o ser humano aos limites das extensões terrestres.

“O meu percurso como artistas perpassa a vida reclusa em um único espaço. Apesar de estar dentro do ateliê (para construir), há essa captura do caminhar da Cidade, da movimentação das pessoas, as suas experiências, vivências e atravessamentos. Todo esse fluxo corporal é posto em minhas criações: são linhas, curvas, sinuosidade, abstração…”, detalha o artista.

Após participar da exposição internacional no Art Source, feira de arte em Dublin, na Irlanda, sendo o único brasileiro no evento, Ivan retorna ao Brasil e se prepara para receber os olhares e novas percepções de seus conterrâneos. “De fato, o artista se constrói com o público então, voltar e receber a energia da sua terra e os pontos de vista do seu próprio povo irá enriquecer muito a minha bagagem como artista”, afirma Ivan Guimarães.

Exposição Corpo Pintura, de Ivan Guimarães

Quando: de 21 de janeiro a 25 de fevereiro; visitação de quarta a sábado, de 9h às 17 horas, e domingo, de 9 às 13 horas

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Gratuito



