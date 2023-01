Pinacoteca lança edital de Pesquisa e Criação em Artes Visuais

1º Edital da Pinacoteca do Ceará terá foco no desenvolvimento de projetos de pesquisa e criações artísticas

A Pinacoteca do Ceará abriu as inscrições do primeiro edital de Pesquisa e Criação em Artes Visuais, para selecionar 12 artistas e pesquisadores do Estado. Com inscrições abertas até a próxima quarta-feira, dia 25 de janeiro, os selecionados deverão desenvolver projetos de pesquisa ou criações artísticas no ambiente e, para isso, receberão bolsas nos valores de R$4 mil.

As inscrições para o Edital de Pesquisa e Criação serão pelo portal do Mapa Cultural do Ceará. Os interessados podem escolher entre as categorias: Pesquisador curador, Pesquisador arte-educador/acessibilidade estética, Pesquisador de acervo museológico, Artista local e Artista regional.

Os projetos inscritos devem ser desenvolvidos em 60 dias (de 15 de fevereiro a 14 de abril).

Os participantes da seleção devem ter acima de 18 anos de idade e serem residentes de Fortaleza há pelo menos dois anos, salvo os inscritos na categoria “artista regional”.

1º Edital Pesquisa e Criação em Artes Visuais da Pinacoteca do Ceará

Quando: inscrições de 17 a 25 de janeiro

Mais informações: site da Secult Ceará ou [email protected]

Inscrições no Mapa Cultural do Ceará



