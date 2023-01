Gratuito: Waldonys é atração de festival de sanfoneiros em Uruoca

Muito forró e animação é o que promete a sétima edição do “Puxa o Fole”, festival de sanfoneiros do interior do Ceará. O tradicional evento, que acontece nesta sexta, 20, em Campanário, na cidade Uruoca, conta com a participação de atrações locais e nacionais, e concurso de sanfoneiro. As apresentações começam a partir das 20 horas na Praça Pública de Campanário.

Waldonys, Junior Vianna, Sebastian Monteiro e a banda Desejo de Menina são alguns dos artistas que estarão presentes para celebrar o ritmo sanfoneiro no festival. Os músicos locais também vão marcar presença no evento que não tem hora pra acabar.

Com o intuito de fortalecer a cultura nordestina, promover um intercâmbio cultural entre os artistas e evidenciar a sanfona na história do Ceará, a competição premiará os dois primeiros colocados em duas categorias: amador e profissional, com o resultado anunciado durante a festa.

"O festival é uma ação que visa incentivar o resgate dessa cultura nordestina tão forte que é o sanfoneiro. Uma figura que se fez tão presente em nossa região e que precisa ser reconhecido", aafirma Kennedy Aquino, prefeito de Uruoca.

Sobre a origem da sanfona

Apesar de ter origem alemã e chegar ao Brasil através de imigrantes, a sanfona tornou-se um importante instrumento na construção musical do País, principalmente no Nordeste, espaço fértil de gêneros como o forró.

Foi através de Luiz Gonzaga, o rei do baião, na década de 1950, que o instrumento se popularizou e ganhou o País, através de grandes sucessos de sua carreira.

7° Festival Puxa o Fole

Quando: sexta-feira, 20, a partir das 20 horas

Onde: Na praça pública de Campanário, na cidade Uruoca

Atrações: Waldonys, Junior Vianna, Sebastian Monteiro e Desejo de Menina

Entrada gratuita

