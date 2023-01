Gratuito: Gilsons realizam show no Festival de Música de Sobral

Entre os dias 20 e 22 de janeiro acontece a primeira edição do Festival de Música de Sobral. O evento busca promover a difusão da cena musical com shows que transitam entre ritmos como pop, rock, forró e outros.

Uma das atrações é o trio Gilsons, que se apresenta na sexta-feira, 20, e abre oficialmente o Pré-Carnaval da cidade. A data também reúne os shows de Os Bardos, Moon Kenzo, Willier Sousa, Clevison Menezes e Junior Santos Music.

Já no sábado, 21, a programação fica por conta de artistas como Deibe Viana, Ana Jakeline e Uélito Filho, Bárbara Xavier, Choruaru, Café da Tarde, Sra. Preta, Simone Sousa, Procurando Kalu, LPO e Introspecto.

A noite de encerramento acontece no domingo, 22, e será liderada por Hellen Jhony, Sundogs, Servos Modernos e O Velho e o Ancestral. As ações são divididas na Praça São João, no Terminal Ferroviário e no Beco do Cotovelo.

O festival, apesentado pela Enel e pelo Governo do Estado, ainda oferece Feira Criativa e Praça Gastronômica. Os horários das atrações podem ser visualizados no Instagram.

Festival de Música de Sobral

Quando: 20, 21 e 22 de janeiro

Onde: Praça São João (av. Dom José, 758 - Sobral); Terminal Rodoviário (rua Dep. João Adeodato, 179 - Centro); Beco do Cotovelo (rua Coronel Ernesto Deocleciano, s/n)

Gratuito

Mais infos: Instagram

