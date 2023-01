Festival Costume Gourmet une arte e gastronomia em Fortaleza

A 3ª edição do Festival Costume Gourmet começa nesta sexta-feira, 20 de janeiro, unindo gastronomia e arte em galeria exposta no shopping RioMar Fortaleza

Uma galeria que une arte e gastronomia toma conta do shopping RioMar Fortaleza. É o terceiro Festival Costume Gourmet, que acontece nos dias 20 a 22 de janeiro e tem como tema nesta edição “A gastronomia como você nunca viu”. A partir de recursos tecnológicos, o espaço promete ativar todos os sentidos do público: visão, audição, tato, olfato e paladar.

Montado no espaço de eventos do shopping (Piso L3), o Festival é dividido em alas que destacam os alimentos desde a origem, passando pela agricultura, pecuária, laticínios, bebidas, frutos do mar, entre outros. A galeria também aposta na interatividade para estimular todos os sentidos. Os visitantes encontrarão telas de touchscreen, fones de ouvido, entre outros recursos tecnológicos.

A estrutura conta com 30 exposições, além de paredes de experiências, estandes, mesa redonda e oficinas gastronômicas. O Festival também terá um espaço reservado para falar sobre desperdício de alimentos, com dicas práticas que podem ser adotadas na rotina, incentivando os participantes a conhecerem opções de aproveitamento integral dos itens e projetos sociais que trabalham com a causa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Festival Costume Gourmet começa na sexta, 20 (Foto: Divulgação)



O evento é promovido pelo Mercadinhos São Luiz e parceiros. “Através dos corredores, o público poderá conhecer os chefs e aprender novas receitas; terá a oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre a origem dos ingredientes, formas de preparo, armazenamento, dicas de consumo e outras curiosidades tão importantes nesse meio. Contamos com um super time de parceiros, apoiadores e fornecedores, em um trabalho conjunto, e estamos felizes com a construção dessa nova forma de apresentar a gastronomia”, destaca Ana Luiza Ramalho, Gerente de Marketing do Mercadinhos São Luiz.

“Logo na entrada, (o público) passará por uma estufa que remete a uma plantação de tomates e pimentões, com toda a ambientação e sonoridade característica deste ambiente. Com uso de fones, vai ouvir dicas sobre como escolher e armazenar frutas e verduras. Na ala dos bovinos e suínos, o visitante poderá apertar alguns botões e terá acesso a conteúdo detalhado sobre cada corte, preparo ideal e dicas de receita. Na ala 'Sabores', terá experiências para conferir de perto as diferenças entre o picante, amargo, azedo, umami, salgado, doce e ácido. Vai poder retirar ovos do galinheiro e pesá-los, para entender a diferença entre os produtos que encontramos nas prateleiras do supermercado. Vai participar de jogo da memória com produtos, e ao final poderá ganhar brindes”, explica.

Festival Costume Gourmet acontece no Shopping Riomar Fortaleza (Foto: Divulgação)



A gerente ainda declara que os visitantes sairão do evento com vontade montar uma mesa e servir uma refeição. “Nesta mostra de arte gastronômica, o visitante vai conferir uma exposição fotográfica (Food styling); vai poder moer o próprio café; passear pelo velho e novo mundo dos vinhos, conhecendo mais sobre os utensílios, coloração e harmonização; aprender sobre os diferentes cortes e preparos de bovinos e suínos; aprofundar conhecimento sobre tipos e preparos de massas”, revela.

Cadeia produtiva em destaque

No primeiro dia de evento, a partir das 19h45min, o chef João Lima ministra oficina com foco na culinária regional ao lado da chef Van Régia. No evento, os dois cozinheiros irão preparar um atolado de galinha caipira e pirão de queijo coalho. “Essa oficina tem a nossa cara. Eu e a Van já cozinhamos em festivais há algum tempo, sempre trazendo referências culturais, históricas e gastronômicas do que é a nossa terra. Então, nós vamos trazer uma forma de representar o nosso sertão”, destaca João Lima, que também ressalta a importância do evento para unir diferentes públicos.



“É sempre uma alegria pra gente que é cozinheiro, que é chef, quando esses festivais acontecem, porque eles são uma chance de integração entre o público que consome o que a gente cozinha, o que a gente produz, junto com os fornecedores que sempre levam produtos incríveis. É uma grande festa onde a cadeia produtiva da gastronomia está toda contemplada: quem consome, quem produz e quem transforma”, ressalta.

3º Festival Costume Gourmet tem como tema "A gastronomia como você nunca viu" (Foto: Divulgação)



No sábado, o chef Felipe Cicconato apresenta uma oficina sobre morangos a partir das 13h30min, preparando uma clássica torta com a fruta. “Eu resolvi fazer uma receita mais simples, mas que tem uma carga de afetividade muito grande pra mim”, declara. A receita vem de família, sendo a primeira que Felipe colocou em prática ao lado da mãe.

“Vai ser um evento muito legal, principalmente porque trouxe esse conceito bem interessante que vai mostrar muito do produtor, desde o início de cada processo dos ingredientes. E também vai envolver bastante a arte, que pra mim, acho que combina muito com a gastronomia, especialmente com a confeitaria que é meu ramo”, destaca.

Programação

Sexta, 20

10h às 11 horas – Apresentação musical (Som ambiente)

11h às 11h30min – Fala da diretoria para convidados, parceiros, imprensa e influenciadores

11h30min às 12h15min – Mesa redonda (Gastronomia Social: Impacto social e cultural no Ceará)

12h15min às 13 horas – Mesa redonda: Alta gastronomia em grandes volumes

13h às 14 horas – Oficina de fotografia gastronômica com Andrezza

14h às 15h15min – Oficina gastronômica: Granja Regina com chef Karliano Pereira

15h30min às 16h45min – Oficina gastronômica: Josapar com chef Prasada

17h às 18h15min – Oficina gastronômica: Sabor e Vida com a chef Beatriz Araujo (Queijo do começo ao fim!)

18h30min às 19h30min – Prêmio Melhores Sabores da Cidade 2022: Revelação dos mais votados pelo público

19h45min às 21 horas – Oficina gastronômica: Tijuca Alimentos com os chefs João Lima e Van Régia (É nosso, é do Ceará!)

21h às 22 horas – Oficina gastronômica: 5 elementos com mestre cervejeira Marbênenia Gonçalves (O POVO)



Sábado, 21

10h às 10h30m – Apresentação musical

10h30min às 11h45min – Oficina gastronômica: Vigor com chef Frederico Jaime

12h às 13h15min – Oficina gastronômica: Monte Veneto com chef Ana Paula Rezende

13h30min às 14h45min – Oficina gastronômica: Serra Sul Morangos com chef Felipe Cicconato

15h às 16h15min – Oficina gastronômica: Comercial Roma com chef Beatriz Leitão

16h30min às 17h45min – Oficina gastronômica: Josapar com chef Élcio Nagano (O POVO)

18h às 19h15min – Oficina gastronômica: Granja Regina com chef Luiz de França

19h30min às 20h45min – Oficina gastronômica: BR Spice com os chefs Fernando Barroso e Phelipe Carvalho (Faça sua Marsala)

21h às 22 horas – Oficina gastronômica: Laguna com chef Louise Torres



Domingo, 22

10h30min às 12 horas – Apresentação musical (Som ambiente)

12h às 12h30min – Platting com Elcio Nagano (O POVO) e Kersya Coelho

12h45min às 14 horas – Oficina gastronômica: Laguna com chef Daniel Sabbá

14h15min às 15h30min – Oficina gastronômica: Josapar com chef Marina Araujo

15h45min às 17 horas – Oficina gastronômica: M Dias Branco com chef da Escola de Gastronomia

17h15min às 18h30min – Oficina gastronômica: La Violetera com chef Edil Costa (O POVO)

18h45min às 20 horas – Oficina gastronômica: BR Spice com chef Dani Gondim

20h15min às 21h30min – Oficina gastronômica: Tijuca com chef Rodrigo Holanda

21h30min às 22 horas – Apresentação musical (Som ambiente)

*Programação sujeita a alterações



Festival Costume Gourmet - A gastronomia como você nunca viu

Quando: 20, 21 e 22 de janeiro, de 10h às 22 horas

Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: R$12,50 a R$50. À venda em costumegourmet.com.br



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags