Tac Tacs apresentam espetáculo infantil em Fortaleza neste sábado

A partir de uma caixa de papelão, Tati, Ian e Bio transformam um mero receptáculo em um portal de aventuras. Seja um circo, uma nave espacial ou uma fazenda cheia de animais, o grupo de amigos vive momentos divertidos dentro da Tac Caixa, ao lado de Lila, Beebela, Zizo e Vevé. No sábado, 21, às 17 horas, o público de Fortaleza poderá conferir essas aventuras de perto, pois a turma apresenta o “Tac Tacs - O Musical” no Teatro do Shopping RioMar Fortaleza.

Idealizados pelos empresários Jadeilson Feitosa e Jaderson Feitosa, os Tac Tacs possuem canal no YouTube e já lançaram 26 clipes musicais, vídeos educativos, 4 álbuns, além de 4 parques em temporadas pelo Brasil. O projeto surgiu a partir do Grupo Blitz, responsável por realizar apresentações de espetáculos em shoppings do Nordeste, a partir de releituras de clássicos infantis. Até que o grupo enxergou o potencial de criar conteúdo autoral. Foi assim que em 2016 nasceram os Tac Tacs.

Para Jadeilson, que também é responsável pela direção do espetáculo e assina o roteiro em parceria com Fellipe Revuelta, a turma faz sucesso por conseguir fazer com que o público se identifique com os personagens. “Cada personagem foi pensado de forma a gerar identificação, a lembrar um amigo da escola, um parente. Assim, os episódios unem diversão com aprendizado. E tudo é feito com música, muitas cores, texturas e formas, quebrando os limites do realismo”, destaca.

A cada semana, novos vídeos são lançados no canal do YouTube com quadros variados sobre descobertas da natureza, contação de história, encontro com personagens encantados e clipes. O musical foi pensado de modo a unir essa diversidade de vivências. “O espetáculo representa a maturação do conteúdo que criamos unido à expertise de produção do Grupo Blitz. É uma celebração ao novo momento dos Tac Tacs com lançamento dos novos clipes e chegada dos Parques no sudeste do País”, reforça o empresário.

Com o musical, a turminha promete celebrar o direito que toda criança tem à cultura e ao lazer. “A gente preparou um espetáculo que une a teatralidade característica de nossos trabalhos com muita música. Por isso, o elenco está o tempo todo em cena se revezando nos diversos personagens. Além disso, as crianças vão poder ver os Tac Tacs em diversas versões, da animação às máscaras em tamanho real”, comenta Jadeilson.

Música, brincadeiras e viagem no tempo

No espetáculo, Tati convida a plateia a viajar pelo Brasil, à medida que cria uma história com os principais clipes, misturando com clássicos infantis. Ao todo, serão apresentadas 20 músicas, incluindo as faixas do recém lançado EP “Máquina do Tempo”, como “Tindolelê”, “Lindo Balão Azul”, “É de chocolate”, “Lua de Cristal”, dentre outras.

“Tal qual a imaginação de uma criança, que vai de uma brincadeira com bichinhos a uma viagem espacial, o espetáculo fará isso, como um fluxo de pensamento onde cada personagem pode brincar de ser o que quiser. Assim, em 70 minutos de apresentação, iremos brincar na Fazendinha Tac Tacs, no circo, no parque, no espaço, numa floresta, num castelo e muito mais”, ressalta Jadeilson.

Yuri Yamamoto assina os figurinos do musical. O figurinista foi vencedor do quadro “Como manda o figurino”, do Fantástico. O elenco foi preparado por Aline Sampaio e as coreografias são de Raquel Santana.

Tac Tacs - O Musical

Quando: sábado, 21, às 17 horas

Onde: Teatro Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: Valores variam de R$40 a R$100 e a compra pode ser feitas na bilheteria do teatro ou no site Uhuu.com

Mais informações : (85) 3099.6223 ou @ostactacs

