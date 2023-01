Isabel Costa lança coluna de crônicas no Vida&Arte no domingo, 15

A jornalista Isabel Costa estreia neste domingo, 15, como colunista do Vida&Arte. Após passagens como repórter do Jornal O POVO e como colunista com as "Leituras da Bel", a nova fase pretende tratar de personagens da cidade de Fortaleza. Disponível no jornal impresso e no O POVO+, a coluna será publicada quinzenalmente, aos domingos.

Isabel tem formação em Letras pela Universidade Federal do Ceará e possui especialização em Literatura e Semiótica pela Universidade Estadual do Ceará. Ela define o espaço no Jornal O POVO como representativo.

"O caderno (Vida&Arte) é a minha casa. Foi ali que me fiz repórter. Comecei a escrever aos 20 anos. Hoje tenho 33 anos. A minha vida adulta inteira passa por essas páginas. A minha vida e a de tantos jornalistas e artistas, né?", diz ela.

Isabel Costa assina o blog "Leituras da Bel", do O POVO (Foto: Bruna Sombra/Divulgação)



Para propor aos leitores "um respiro, um afago, uma conquista, uma válvula de escape, uma pequena revolução, uma experimentação, uma brincadeira", como define, quer contar histórias alinhadas a sua perspectiva de mundo.

"Uma vez escutei, não lembro onde, que algumas histórias só poderiam ser contadas por mim, pois apenas eu levo a minha vida e tenho a minha própria maneira de ser e de enxergar o mundo. Ninguém mais é professora de rede pública, filha de pais idosos, periférica, moradora do Cascavel, tia de cinco sobrinhos, repórter. Então, essa coluna é muito sobre isso: a minha forma de ver os objetos e as pessoas que estão ao meu redor", diz Isabel.



Em um momento de retomada nas políticas culturais, considera propício para "acreditar que o belo é um caminho possível". "O País está afundando no grotesco e no brega em suas piores formas. A Fernanda Young estava certa: 'a cafonice detesta a arte'. Nós precisamos voltar a enxergar a arte, a beleza, a estética. Não por um padrão ou pela buscar de uma utilidade. Mas somente para apreciar, para entreter, para saber", convida a jornalista.

De Cascavel a Fortaleza: trajetória de amadurecimento

Entre as retrospectivas de 2022 do Vida&Arte estava um texto de Isabel. "Parecia a Isabel repórter no começo da carreira. Quase como a primeira vez na qual vi um texto escrito por mim impresso na página do Jornal", relembrou, saudosa.

Da menina de Cascavel à mulher, agora com 33 anos, houve permanências e transformações. "Continuo sendo a menina criada nas praias do Cascavel. Também sigo sendo uma pessoa cheia de expectativas e frustrações na mesma medida. E ainda sou alguém que gosta de leitura em suas diferentes formas. Mas, agora, eu tenho mais prazer em falar das coisas pequenas e consigo olhar para as insignificâncias até perceber a beleza ali contida", conta.

Ela continua: "Eu também sei que o jornalismo é aprendido todos os dias. Os anos de faculdade são somente um protocolo necessário. Mas é na redação que vamos construindo o ofício. Então, essas experiências foram se avolumando dentro de mim. Não apenas no Vida&Arte, mas, também, em outros espaços de criação e publicação. Resumindo: eu acredito que consigo olhar o mundo com uma ótica mais madura, mas, a partir disso, foi possível entender que a beleza se faz e se conta nas coisas pequenas mesmo", analisa Isabel.

Crônicas de Isabel Costa

Onde: Vida&Arte e O POVO+

Quando: publicada quinzenalmente aos domingos. Estreia nesse domingo, 15

