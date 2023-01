Gratuito: MIS abre inscrição para cursos de linguagens artísticas

Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) disponibiliza vagas para cursos selecionados no edital Ocupa MIS em linguagens como literatura e audiovisual

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) abriu inscrições gratuitas para três cursos realizados nas dependências do equipamento. São eles “Invenções para a Tela Como Espaço de Cena”, “Livro multimídia - desenho, escrita e publicação” e “Gamecultura: Utopias de universos e metaversos”. As inscrições devem ser feitas a partir de formulários on-line.

Os cursos foram selecionados pelo edital Ocupa MIS, lançado em 2022. De acordo com a organização do museu, novos cursos serão lançados em breve.

Invenções para a Tela como Espaço de Cena

Ministrada por Gyl Giffony e Andreia Pires, a formação “Invenções para a Tela como Espaço de Cena” propõe a mediação de práticas cênicas em relação com o audiovisual e/ou ambiente virtual. Nelas, o espaço cênico se torna a escolhida.

As inscrições para a oficina estão abertas até esta sexta-feira, 13. O curso será realizado no auditório do MIS. São disponibilizadas 20 vagas e a oficina é voltada para estudantes, profissionais e pessoas interessadas nas artes da cena e do audiovisual.

Livro multimídia - desenho, escrita e publicação

No curso “Livro multimídia - desenho, escrita e publicação”, Raisa Christina e Bianca Ziegler discorrem sobre as pontes entre os campos da imagem e da escrita a partir de obras e conceitos que tensionam relações entre linguagens como desenho, literatura, cinema, design e web arte. Serão desenvolvidas atividades nas quais os participantes desenvolverão suas próprias poéticas.

O material será editado e diagramado para um livro multimídia que aborda formas de leitura, recepção e produção de diálogos entre o fazer manual e espaços de produção virtuais. O curso é direcionado para interessados em arte contemporânea e literatura em geral e as inscrições acontecem até esta sexta-feira, 13.

Gamecultura: Utopias de universos e metaversos

Daniel Gularte ministrará a formação “Gamecultura: Utopias de universos e metaversos”. No curso, os participantes terão acesso a aparelhos, jogos e tecnologia de mais de 50 anos a partir de interação com o Bojogá, instituto de inovação em jogos com o maior acervo físico de jogos do Estado.

As aulas visam apresentar a gamecultura como um campo de estudo para a manifestação da arte e da cultura. São ofertadas 20 vagas e a formação ocorrerá na sala multiuso e no auditório do MIS. Qualquer pessoa interessada na área de jogos pode participar.

Ocupa MIS

Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Curso Invenções para a Tela como Espaço de Cena



Quando: 17 a 20 de janeiro, das 14h às 18 horas

Carga horária: 20h/aula

Inscrições: até sexta-feira, 13, neste link

Disponibilidade: 20 vagas

Quem ministra: Gyl Giffony e Andreia Pires

Pré-requisitos: estudantes, profissionais e pessoas interessadas nas artes da cena e audiovisual

Livro multimídia - desenho, escrita e publicação



Quando: 17 a 21 de janeiro; 24 a 26 de janeiro; 1 e 3 de fevereiro, das 17h às 20 horas

Carga horária: 30h/aula

Inscrições: até sexta-feira, 13, neste link

Disponibilidade: 15 vagas

Quem ministra: Bianca Ziegler e Raisa Christina

Pré-requisitos: interessados em arte contemporânea e literatura em geral

Gamecultura: Utopias de universos e metaversos



Quando: 17 a 21 de janeiro; 24 a 26 de janeiro; 4 de fevereiro, das 13h30min às 16h30min

Carga horária: 30h/aula

Inscrições: até sábado, 14, neste link

Disponibilidade: 20 vagas

Quem ministra: Daniel Gularte

Pré-requisitos: pessoas interessadas na área de jogos



