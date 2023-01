Berg Menezes celebra trajetória musical em show com acessibilidade

Com 16 anos de carreira, o artista cearense Berg Menezes revê trajetória artística e aponta para novos caminhos da carreira em apresentação no Moto Libre neste domingo, 15

Para celebrar a carreira que já soma mais de 16 anos e abrir caminhos para novos passos, o artista cearense Berg Menezes apresenta neste domingo, 15, o show "Canções para você já ter cantado". A apresentação irá acontecer no Moto Libre e terá acessibilidade para pessoas surdas, contando com a presença de um intérprete de Libras. O evento abre com pocket show de Jota. Os ingressos já estão disponíveis para venda.

Com passagem por diferentes bandas e formação em Música, o artista leva ao repertório do show canções que englobam do primeiro EP solo, lançado em 2013, a singles recentes, como "Depois de toda essa bad", de 2021.

O aspecto da acessibilidade é um dos diferenciais da apresentação de Berg, que desde 2019 vem atuando em tornar as músicas que cria acessíveis ao público surdo. Para tanto, a banda do artista conta com um intérprete de Libras, considerado o "segundo vocalista", Randson Gomes.

Show "Canções pra você já ter cantado"

Quando: domingo, 15, às 15 horas

Onde: Moto Libre (Av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$20 pelo pix (chave: [email protected]) ou R$22,50 (com taxa) pelo Sympla

