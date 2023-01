Artista radicado no Ceará é selecionado para feira internacional

O artista Felipe Sardenberg, radicado no Ceará, teve obras de arte selecionadas para Feira Internacional de Arte de Taiwan

Em maio deste ano, Felipe Sardenberg, carioca radicado no Ceará, irá expor suas obras de arte para a Feira Internacional de Arte de Taiwan. O artista de 42 participará com peças da Coleção Abstrata “INconcreto”, inspirada nas prospecções arquitetônicas, compondo um universo de sensações.

Acirrado, o concurso em que Felipe foi selecionado teve outros 107 trabalhos em destaque de 76 países. Ele também participará do projeto “Artist Residence in Veroli”, promovido pela Saphira e Ventura Gallery, de Nova Iorque, que vai acontecer em outubro de 2023, na Itália.

"Há alguns anos, já despertava em mim o interesse em fazer arte. A partir de 2021 comecei a pensar mais seriamente no assunto. E, em fevereiro do ano passado, comecei a pintar e tudo foi fluindo. Sigo aprendendo e trocando ideia em busca de amadurecimento", conta o artista sobre as novas oportunidades.



O artista e a arte

Felipe Sardenberg, nascido no Rio de Janeiro em janeiro de 1980, conta que a arte sempre esteve presente em sua vida porque, desde criança, gostava de pintar. Para ele, sua primeira pintura “considerada arte” foi aos 12 anos, com a técnica de óleo, observando a avó.

Em 2019, o artista tentou impulsionar a carreira idealizando um ateliê onde ele poderia tanto pintar em quadros quanto desenhar em pessoas, por meio da tatuagem. Mas a pandemia, segundo ele, “abortou” o plano das tatuagens e o estúdio foi criado para as pinturas.

As obras selecionadas para a exposição em Taiwan são da coleção Abstrata “INconcreto” e partem de prospecções arquitetônicas de Felipe. “É como se eu tivesse trabalhando as múltiplas texturas que uma parede antiga pode ter. Eu tento trazer questões sentimentais, dificuldades da vida e tudo o que a gente pode sentir durante a pandemia”, conta.

Com características de “escuridão” em suas obras como um todo, o artista diz que vem experimentando materiais diversos em suas produções, que já chegam a quase 40.

Do Rio de Janeiro ao Ceará

A vinda de Felipe Sardenberg ao Ceará está relacionada a sua carreira. Recém formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense, ele veio à Cidade e conheceu artistas que o inspiraram a desenvolver sua arte. “Uma vez arquiteto, sempre arquiteto”, ele destacou sobre o envolvimento da formação em suas criações e o consequente sucesso.

“Estou no Ceará desde 2006, já sou cearense", brincou.



Para conhecer mais sobre Felipe Sardenberg: @f.sardenberg e linktr.ee

