Daniel Barenboim deixa Staatsoper de Berlim

Regente revela que problemas de saúde o obrigam a renunciar ao cargo que ocupa há 30 anos. Em novembro, ele cancelara concerto por seus 80 anos, devido a uma doença neurológica.O regente, pianista e ativista pela paz mundialmente renomado Daniel Barenboim comunicou nesta sexta-feira (06/01) que está deixando o cargo de diretor musical da casa de ópera Staatsoper Unter den Linden de Berlim, devido a persistentes problemas de saúde. "Infelizmente, minha saúde se deteriorou significativamente no ano passado. Não posso mais atuar tão bem quanto é exigido de um diretor musical", afirmou, em nota, o músico israelo-argentino, informando que deixará em 31 de janeiro o posto que ocupa desde 1992. No comunicado, o maestro de 80 anos acrescenta que seus anos à frente de uma das três principais casas de ópera de Berlim foram "musical e pessoalmente inspiradores em todos os sentidos". A orquestra da Staatsoper, a Staatskapelle, também o elegeu regente vitalício, o que o deixou "especialmente satisfeito e orgulhoso", observou. Em outubro Barenboim já havia revelado nas redes sociais que um "grave quadro neurológico" o obrigava se afastar temporariamente. "Agora devo me concentrar no meu bem-estar físico tanto quanto possível", escreveu no Twitter. Em consequência, em novembro Barenboim teve que cancelar um concerto para celebrar seus 80 anos, quando queria, executar concertos para piano de Beethoven e Chopin, sob a regência de seu amigo de infância, o maestro indiano Zubin Mehta. Ainda assim, na virada do ano Barenboim regeu o concerto de Ano Novo da Staatsoper, com lotação esgotada. Contrato até 2027 O atual contrato de Barenboim com a Staatsoper Unter den Linden iria até 2027. Após o anúncio da renúncia, a secretária de Estado de Cultura da Alemanha, Claudia Roth, afirmou que foi "uma dádiva para Berlim e para a Alemanha" ter o maestro na casa de ópera, a qual conquistou "renome mundial" por sua atuação. "Lamento muito sua renúncia, desejo-lhe boa recuperação e espero ansiosamente por muitos concertos e óperas dirigidos por ele", destacou Roth. Daniel Barenboim era diretor musical da Staatsoper Unter den Linden desde 1992. Em 2000, a orquestra Staatskapelle Berlin o nomeou seu regente vitalício. O argentino-espanhol-israelense-palestino fundou a West-Eastern Divan Orchestra em 1999, junto com o estudioso literário americano-palestino Edward Said (1935-2003). Ambos queriam contribuir para uma solução pacífica do conflito no Oriente Médio entre israelenses e palestinos. A orquestra reúne jovens músicos de Israel e países árabes. Em 2016, o regente fundou a Academia Barenboim-Said, que oferece a jovens músicos do Oriente Médio formação musical e em ciências humanas. cn, md/rw, av (AP, dpa)