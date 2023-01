BTS Day: Fãs organizam festa de k-pop em clube de Fortaleza

No próximo sábado, 21 de janeiro, os fãs de k-pop têm encontro marcado para ouvir e curtir o som do grupo favorito. Marcado para iniciar às 10 horas, o “BTS Day Festa: Pool Party Edition” acontece no Espaço Maraponga e promete muita diversão para todos os Armys de Fortaleza.

Na ocasião, atividades interativas, como apresentações de covers e jogos temáticos, além de sorteios e lojas especializadas na cultura coreana marcam presença no evento que promete entreter o público até o fim do dia.

Leia também | K-pop: BTS retorna aos cinemas com exibição do show "Yet to Come"



Os ingressos para o BTS Day estão à venda no site do Sympla, com valores de R$25 a R$90. Os fãs também poderão adquirir brindes - como photocards, ecobags, copos personalizados e camisetas - de acordo com o ingresso escolhido.

BTS Day Festa: Pool Party Edition

Quando: sábado, 21 de janeiro, a partir de 10 horas

Onde: Espaço Maraponga (rua Rubens Monte, s/n - Maraponga)

Quanto: de R$25 a R$90

Mais informações: no Instagram @kpopceara e @btsdayceara

Ingressos à venda no Sympla



