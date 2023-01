Onde assistir ao Globo de Ouro 2023, que ocorre nesta terça, 10?

Globo de Ouro, considerado maior premiação antes do Oscar, não terá exibição no Brasil; Veja formas de assistir

Como os fãs brasileiros irão acompanhar o Globo de Ouro? Após o anúncio de que a TNT não irá exibir a 80ª edição da premiação, o canal E! confirmou que só apresentará o tapete vermelho e o encerramento do evento. O Globo de Ouro acontece nesta terça-feira, 10 de janeiro, às 22h.

A emissora NBC é a responsável pela transmissão da cerimônia nos Estados Unidos, mas o Brasil não terá transmissão oficial. Produções originais da Netflix e HBO Max foram estiveram entre os indicados, com destaque para o "Blonde" (Melhor Atriz, para Ana de Armas), "Pinóquio" de Guillermo del Toro (Animações), "The Crown" (Drama), "House of the Dragon" (Drama) e "The White Lotus" (Séries limitadas, antologias ou motion pictures feitas para TV).

Como acompanhar o Globo de Ouro nas redes sociais?

Apesar de não ser exibido no Brasil, todos os detalhes serão divulgados nas redes sociais. Os vencedores serão divulgados nos perfis oficiais da premiação, no Twitter, Facebook e Instagram.

Onde assistir ao Globo de Ouro 2023?

Além da NBC nos Estados Unidos, a plataforma de streaming Peacock, que pertence a NBC e Universal Pictures exibem a cerimônia.



