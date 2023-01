Gratuito: Escola de Gastronomia Social abre vagas para cursos

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco abriu inscrições para nove cursos gratuitos em janeiro em modalidades on-line e presencial. Ao todo, são disponibilizadas 260 vagas. Os cursos são divididos em dois ciclos e as inscrições para o primeiro se encerram nesta quarta-feira, 11. Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site da escola.



De cursos presenciais, o ciclo 1 abriga as formações de Técnicas em Atendimento de Salão e Bar e Bolos e Tortas Decoradas. Quanto aos cursos on-line, o primeiro ciclo disponibiliza os cursos de Cozinha do Mar e Sanduíches e Hambúrgueres. O resultado da seleção do Ciclo 1 será divulgado nesta quinta-feira, 12, e as aulas ocorrerão de 16 a 20 de janeiro, no período da noite.



O segundo ciclo tem como cursos presenciais Fichas Técnicas: Precificação; Doces e Salgados para Festa; Aproveitamento Integral dos Alimentos e Pizzas Artesanais. O curso on-line do ciclo 2 é o de Administração de Custos em Alimentos e Bebidas. As inscrições ocorrerão em 17 e 18 de janeiro e os resultados serão anunciados no dia 19. As aulas também serão ministradas à noite, mas nos dias 23 a 27 de janeiro.



Os candidatos às vagas precisam ter idade a partir de 17 anos e disponibilidade para participar das aulas nos horários de 18h30min às 21h30min. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e a partir de critérios estabelecidos no edital. Os selecionados serão contatados pelo WhatsApp.



Cursos da Escola de Gastronomia

Quando: aulas do ciclo 1, de 16 a 20 de janeiro, das 18h30min às 21h30min; aulas do ciclo 2, de 23 a 27 de janeiro, das 18h30min às 21h30min

Onde: Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (Rua Manuel Dias Branco, 80 - Cais do Porto, Mucuripe).

Inscrições: no site gastronomiasocial.org.br

Mais informações: (85) 3248-8091



Ciclo 1

Cursos: Técnicas em Atendimento de Salão e Bar (presencial); Cozinha do Mar (on-line); Bolos e Tortas Decoradas (presencial) e Sanduíches e Hambúrgueres (on-line).

Inscrições: 10 e 11 de janeiro | Resultado: 12 de janeiro

Aulas: 16 a 20 de janeiro (noite)



Ciclo 2

Cursos: Fichas Técnicas: Precificação (presencial); Administração de Custos em Alimentos e Bebidas (on-line); Doces e Salgados para Festa (presencial); Aproveitamento Integral dos Alimentos (presencial) e Pizzas Artesanais (presencial).

Inscrições: 17 e 18 de janeiro | Resultado: 19 de janeiro

Aulas: 23 a 27 de janeiro (noite)



