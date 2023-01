A primeira edição do Domingo na Estação acontece neste fim de semana, com feira gastronômica entre 9h e 12 horas. Senac, Chopp To Go, Acarajé da Adriana e Delícias da Karlota estão entre os expositores, com cardápio que envolve pipoca, bolos, salgados, chopp e acarajé.

Quando: domingo, 8, das 9h às 15 horas

Onde: Mercado AlimentaCE (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito