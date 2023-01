Maria Xilo: conheça a artista de 19 anos que conquistou Sabrina Sato

Aos 19 anos, Maria Xilo tem conseguido levantar altos voos com a sua arte. "Do Nordeste para o Mundo", como ela mesma se projeta, a pernambucana é apaixonada por cultura popular e, no fim de 2022, teve obra exposta para uma das maiores audiências da TV aberta. Esse destaque é mais um passo de uma carreira que remonta à infância e tem forte relação com as raízes regionais.

A arte de Maria esteve em evidência no quadro Amigo Secreto do "Fantástico", que todo fim de ano recebe grande audiência com a troca de mimos entre celebridades. Em 2022, o presente recebido pela apresentadora Sabrina Sato é uma xilogravura, técnica artística que se baseia na criação talhada em madeira e posteriormente é impressa em superfícies como tecido e papel.



A jovem artista responsável pela obra, que é uma homenagem à Sabrina Sato, não caiu de paraquedas no horário nobre da televisão. Maria é artista desde criança e, aos 13 anos, já havia chamado a atenção da grande mídia por suas obras, tendo sido inclusive convidada para o "Encontro com Fátima Bernardes" em 2016.



Nascida no Recife em 2003, Maria iniciou seus desenhos e pinturas nas paredes da própria casa com a liberdade de sua mãe. "Eu já me intitulava como artista e a mainha nunca reclamou, sabe?", conta. Em entrevista ao Vida&Arte, ela afirma que teve o apoio materno em todas as suas "sujeiras". A brincadeira nas telas verticais já era vista como um "trabalho artístico".



Encontro com Fátima Bernardes (Foto: Divulgação)



Mas foi o descobrimento do trabalho de Ariano Suassuna com o Movimento Armorial pela artista que fez com que ela ultrapassasse o esperado para uma "criança artista". Pensando em influências, Maria destaca que foi por meio do xilogravador J. Borges que ela aprendeu em 2021 a trabalhar com xilografia, que é "arte pintada" que ela assina, o "traço bruto".



Aos 13 anos, o sucesso decolou. "Eu comecei a expor as minhas obras no Instagram com 13 anos de idade. Estava passando a novela "Velho Chico" e eu fiquei muito tocada com a história porque traz a raiz do nosso povo. Mexe muito comigo porque eu sou daqui. Foi aí que eu comecei a pintar todas as cenas da novela", contextualizou Maria.



Ela conta que o seu trabalho, nesse momento, chamou a atenção da apresentadora Ana Furtado, que a convidou para participar do programa "Encontro com Fátima Bernardes" em dezembro de 2016. "Ela me apadrinhou no meio artístico", destaca.



Louane Martins, como não prefere ser chamada, escolheu "Maria" como nome em homenagem a sua avó adotiva de Fortaleza. "Antes de ser artista, eu sou neta de dona Maria e de seu Bil, que são os meus avós adotivos. Meus avós de sangue são da Paraíba e tudo que eu faço hoje são lembranças da minha infância.



"Eu tenho muitos pássaros nas minhas obras, muitas casas ... isso porque meu avô nunca prendeu um passarinho numa gaiola, ele se comprometia três vezes ao dia em deixar comida pros passarinhos. Quem é livre volta pra gente, sabe? Eu aprendi muito com meu avô", destaca sobre a influência da família em suas obras.



Além da Paraíba, que circula as suas experimentações, Fortaleza aparece como a potência que alimenta sua vivência e sentimentalidade familiar. A artista conta que sua história com a capital cearense é "gigante", pois é a parte de sua vida que contempla a adolescência, quando veio para trabalhar e ganhara nova família pouco tempo depois de perder seus avós na Paraíba.



Sendo as suas obras inspiradas no Nordeste, Maria também assume um papel social ao negar que a região se restringe a problemas socioculturais "Eu vejo que consigo trazer a história do nosso povo com um teor mais crítico, posso mostrar que aqui no Nordeste não é somente seca, só problemas ou que o nosso povo tem a mente fechada. O Nordeste é mais que isso. Podemos ir além: a gente é crítico, pensante, a gente tem grandes artistas… somos um berço cultural do Brasil e eu trago isso nas minhas artes".



Essa criticidade alcançou grandes voos quando Maria Xilo esteve na TV brasileira novamente aos 15 anos, em 2018, mostrando seu trabalho no programa "É de Casa" a convite de Ana Furtado novamente. E este ano, 2022, a artista foi requisitada por Lucy Alves para criar uma obra para Sabrina Sato na gincana de "amigo secreto" do Fantástico.



"Lucy Alves acompanha o meu trabalho desde quando eu tinha 13 anos. Eu tive o prazer de conhecê-la, nós nos tornamos verdadeiras irmãs. Ano passado, quando eu fui ao Rio de Janeiro, a gente criou um vínculo afetivo", explicou.



Sobre identidade e gratidão, ela completa: "É sobre uma nordestina ajudar a outra, uma artista apoiar a outra. Para mim está sendo gratificante ter uma obra reconhecida por Sabrina Sato, que tem grande influência na arte. Ela segurar uma obra de uma nordestina é uma sensação de valorização única".

Maria Xilo comemora as vitórias de sua carreira até então e afirma que, mesmo sendo autodidata, é "sempre aprendiz" no que faz e pretende aprimorar seu trabalho durante 2023 - e em todo o resto de sua vida.

