Margareth Menezes homenageia Rita de Cássia: ‘forró está de luto’

A Ministra da Cultura Margareth Menezes compartilhou suas condolências à Rita de Cássia, que faleceu na tarde de terça-feira, 3. A homenagem à cantora e compositora do sucesso "Meu Vaqueiro, Meu Peão", foi feita no perfil do Twitter de Margareth.

“O forró brasileiro está de luto. Rita de Cássia é uma das maiores compositoras do gênero, com mais de 500 músicas escritas durante sua carreira. Sua contribuição expressiva para a cultura do nosso país será sempre lembrada. Meus sentimentos aos fãs, amigos e familiares.”, escreveu a Ministra.

Rita de Cássia tinha 50 anos e sofria de uma doença degenerativa chamada fibrose pulmonar idiopática. Ela faleceu horas após dar entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital privado, em Fortaleza. A informação foi confirmada pela produtora que administrava a carreira da música.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Natural de Alto Santo, município da região do Jaguaribe, a artista é autora de clássicos do universo forrozeiro, como "Saga de Um Vaqueiro" e "Meu Vaqueiro, Meu Peão", interpretados pela banda Mastruz com Leite.



O forró brasileiro está de luto. Rita de Cássia é uma das maiores compositoras do gênero, com mais de 500 músicas escritas durante sua carreira. Sua contribuição expressiva para a cultura do nosso país será sempre lembrada. Meus sentimentos aos fãs, amigos e familiares. — Margareth Menezes (@MagaAfroPop) January 4, 2023

Tags