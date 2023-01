Benedict Cumberbatch pode responder por antepassados escravocratas

O ator britânico Benedict Cumberbatch, conhecido por seus papéis na série Sherlock e no Universo Marvel, enfrenta demandas de reparação relacionadas ao passado escravocrata de sua família em Barbados, durante os séculos 18 e 19.

O país caribenho de Barbados se tornou uma república em 2021, elegendo a sua primeira presidente, Sandra Mason. A nação faz parte da Comissão de Reparações da Comunidade do Caribe (CRC), reunindo 10 questões para “justiça reparatória”.

“As vítimas e seus descendentes têm o dever de exigir justiça reparadora”, indica o portal da Comunidade do Caribe (Caricom). Segundo o jornal britânico The Telegraph, o antepassado do ator, Abraham Cumberbatch, comprou a plantação de Cleland e mantinha 250 pessoas escravizadas.

Com o fim da escravidão no país, em 1834, o jornal Daily Mail aponta o pagamento de 6.000 libras esterlinas do governo britânico para a família Cumberbatch, equivalente à cerca de 5.361.700 milhões de reais, com as correções monetárias atuais.

Benedict Cumberbatch atuou no filme vencedor do Oscar “12 anos de Escravidão”, além de interpretar o primeiro-ministro William Pitt, o Novo, no longa “Jornada pela Liberdade”, sobre os desafios para abolir a escravidão na Grã-Bretanha.

Em 2018, para o The Telegraph, o ator expressou publicamente sua opinião sobre o passado escravocrata de sua família. “Temos nosso passado - não é preciso ir muito longe para ver o passado dos proprietários de escravos. Fizemos parte de toda a indústria açucareira, o que é chocante”, afirmou.

Barbados juntou esforços à Jamaica anteriormente em sua exigência conjunta de reparações ao político conservador Richard Drax, membro do parlamento no Reino Unido.

Os antepassados do político “desempenharam um papel central no desenvolvimento do açúcar e da escravidão no Caribe e nos Estados Unidos”, de acordo com o jornal The Guardian.

Caso Benedict Cumberbatch: o que são as reparações?

De acordo com o portal da Comunidade do Caribe (Caricom), a Comissão de Reparações destaca “a persistente vitimização racial dos descendentes da escravidão e do genocídio como a causa raiz de seu sofrimento hoje”.

As reparações são destacadas como um suporte que busca superar as consequências intergeneracionais da escravidão. Os caminhos traçados pela Comissão de Reparações da Caricom são delineados por 10 tópicos:

DESCULPA FORMAL COMPLETA REPATRIAÇÃO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS POVOS INDÍGENAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS CRISE DE SAÚDE PÚBLICA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO PROGRAMA DE CONHECIMENTO AFRICANO REABILITAÇÃO PSICOLÓGICA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA CANCELAMENTO DA DÍVIDA [PÚBLICA]

