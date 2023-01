Domingo Maior hoje 01/01: qual filme vai passar neste domingo na TV Globo?

Um filme de suspense vai passar no Domingo Maior no domingo, 1º de janeiro (01/01), na programação da TV Globo, às 23h45min (horário de Brasília) de segunda. Trata-se de “Sniper Americano". Longa-metragem será exibido logo depois do "Vai Que Cola".

Adaptado do livro "American Sniper: The Autobiography of The Most Lethal Sniper in U.S. Militar History", o filme conta a história real de Chris Kyle, atirador de elite das Forças Especiais da marinha americana.

Durante cerca de dez anos, ele matou mais de 150 pessoas, tendo recebido diversas condecorações por sua atuação na Guerra do Iraque.

Veja trailer

Filme do Domingo Maior hoje, 1º

Domingo Maior

Quando: neste domingo, 1º, às 23h45min



Onde: canal aberto da Globo

