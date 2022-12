Dennis Carvalho, ex-diretor da Globo, está internado em estado grave

O ator e diretor Dennis Carvalho está internado em estado delicado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Segundo o jornalista, Dennis Carvalho está com septicemia, uma inflamação generalizada que causa infecções por todo organismo.

Um dos grandes nomes da teledramaturgia da Rede Globo, Dennis foi um dos principais diretores da emissora, com “Dancin' Days” (1979), “Malu Mulher” (1979), “Selva de Pedra” (1986), “Celebridade” (2003), “Paraíso Tropical” (2007) e outras tramas famosas no currículo.

Na Rede Globo, Dennis atuou em 28 novelas e dirigiu cerca de 36 projetos, desde novelas, programas televisivos, seriados e projetos especiais. Além de diretor e ator, ele também era dublador, tendo emprestado sua voz para os personagens Roger "Race" Bannon, do desenho animado “Jonny Quest”, cabo Rusty em “Rin Tin Tin”, Capitão Kirk em “Jornada nas Estrelas” e Jerry em “O Túnel do Tempo”.



