Juliano Cazarré sobre Melhores do Ano: "Tenho valores cristãos"

A postura de Juliano Cazarré no Melhores do Ano, programação da Rede Globo que premia artistas e produções, foi muito criticada nas redes sociais por apatia e seriedade durante o programa. No Instagram, o ator desabafou sobre a situação em vídeo com o título: “Sobre a obsessão política e a obrigatoriedade de sorrisos”.

O ator inicia o desabafo afirmando que recebeu ataques de seguidores devido a sua postura indiferente durante a premiação. Ele justifica a atitude afirmando que é naturalmente mais sério e que estava preocupado com atrasos no início da gravação, já que teria que cuidar dos filhos ao chegar em casa.

"Estranho pra mim ter que gravar isso. Mas tive uma enxurrada de ódio aqui no Instagram e estava sem entender o porquê. Muita gente falando que eu estava sério, me xingando, por causa de política. Eu estava sério mesmo, porque não estou vivendo uma situação fácil, nossa filha está na UTI há seis meses. O programa estava marcado para às 15h, mas começou a ser gravado às 17h", afirmou.

Cazarré afirma ainda que não estava triste no evento, mas sim feliz por estar em uma celebração com os colegas de trabalho. Sobre o aspecto político, Cazarré criticou a forma como é vista sua postura política.

"Acho caído demais essa história. É muito chato, quem disse que as pessoas estão interessadas na nossa posição política? Isso divide as pessoas, é hora de confraternização", disse.

Por fim, o ator definiu-se como um homem conservador. "Eu tenho um posicionamento conservador, não acredito numa revolução, no progressismo. Quem me segue sabe disso, tenho valores cristãos. Desde que Bolsonaro assumiu, nunca coloquei uma frase sobre esse governo aqui. Não quer dizer que concorde com p*rra nenhuma, mas eu não sou de esquerda", finalizou.



