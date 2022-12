Netflix, Prime Video e Star+: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Netflix e Star+

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Matilda: O Musical"" e "Projeto Gemini", confira as opções!

Netflix

Repaginando o musical vencedor dos prêmios Tony e Olivier, "Matilda: O Musical" conta a história de uma garotinha extraordinária e muito criativa, que ousa se impor para mudar sua trajetória de vida e acaba conquistando resultados inacreditáveis.

Star+



Estrelado por Will Smith, "Projeto Gemini" chega nesta sexta-feira, 23, no Start+. Henry Brogan é um assassino de elite que se torna o alvo de um agente misterioso que aparentemente pode prever todos os seus movimentos. Ele logo descobre que o homem que está tentando matá-lo é uma versão mais jovem, rápida e clonada de si mesmo.

Confira todos os lançamentos:



Netflix

Matilda: O Musical



The Witcher: A Origem



O Cangaceiro do Futuro



Glass Onion: Um Mistério Knives Out



The Fabulous - 1ª temporada



Mestres da Pinhata - 1ª temporada



Mãe Só Tem Duas - 3ª temporada



Prime Video

Fear the Walking Dead - 7ª temporada



Tulsa King - 1ª temporada



Star+

O Veterano



Projeto Gemini



A Casa Sombria



Os Espetaculares



Desafiando A Arte



Over Your Dead Body



Bem-Vindo à Morte Súbita



American Pie Apresenta: Meninas ao Ataque



