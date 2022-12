Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quinta, 22/12

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 22 de dezembro (22/12), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Surpresas Do Amor” é um longa-metragem dirigido por Seth Gordon.

Todo Natal, Brad e Kate seguem uma tradição criada desde quando se conheceram: livram-se das neuroses de suas famílias e viajam para algum local exótico e ensolarado, onde possam passar as férias. Só que neste ano eles não podem seguir o plano, já que um nevoeiro cancela todos os vôos do aeroporto de São Francisco.

Para piorar, eles são filmados por uma equipe local de notícias, o que faz com que suas famílias saibam onde estão. Sem terem como escapar, eles são obrigados a passar o Natal com suas famílias. Quatro vezes, já que precisam lidar com o pai e a mãe de cada um deles.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Surpresas Do Amor

Quando: hoje, quinta, 22 de dezembro (22/12), às 15h30min

Onde: canal aberto da TV Globo

