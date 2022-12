Banksy vende serigrafias para ajudar a Ucrânia

Artista britânico coloca à venda 50 gravuras com objetivo de arrecadar R$ 3,25 milhões para uma organização que cuida de civis afetados pela guerra.O artista britânico Banksy, que admitiu ter pintado vários murais na Ucrânia devastada pela guerra, colocou à venda 50 trabalhos gráficos que mostram um rato branco em caixas de pizza para ajudar os civis ucranianos afetados pelo conflito. "Fiz 50 dessas serigrafias e todos os lucros serão destinados aos nossos amigos na Ucrânia" escreveu Banksy em sua página no Instagram. Cada impressão – assinada e numerada pelo artista – estará disponível por 5 mil libras (cerca de R$ 34,5 mil) para as 50 pessoas sorteadas, o que significa uma arrecadação de meio milhão de libras (cerca de R$ 3,25 milhões). O valor será disponibilizado para a Legacy of War Foundation, uma instituição de caridade internacional que fornece apoio aos civis afetados por conflitos. "Na Ucrânia vi uma equipe da Legacy of War fornecer atendimento médico, aquecedores, água potável e um rosto amigável para algumas pessoas muito desesperadas num prédio bombardeado", escreveu Banksy. "Com os fundos arrecadados com esta venda das impressões, iremos comprar imediatamente novas ambulâncias e veículos de apoio", escreveu Giles Duley, presidente-executivo da Legacy of War Foundation, em um comunicado. "Eles são necessários em Donbass para a evacuação contínua de pessoas com deficiência, idosos e vítimas civis", acrescentou ao citar a necessidade de apoio no leste ucraniano. Trabalho na Ucrânia Banksy também deu detalhes sobre seus murais na Ucrânia, como um que mostra uma ginasta fazendo uma parada de mão numa casa danificada pela guerra, um dos sete grafites que ele confirmou ter pintado no país. O mural da ginasta, com a legenda "Borodyanka, Ucrânia", leva o nome de uma cidade nos arredores de Kiev que foi devastada por bombardeios nos primeiros meses da guerra. Banksy recordou como os funcionários da Legacy of War Foundation lhe emprestaram uma ambulância para executar o trabalho. Banksy também está usando sua arte para contar ao mundo a história da invasão russa e da enorme resistência da Ucrânia. "Este é um momento tão histórico para o nosso país, que pessoas como Banksy e outras figuras famosas estão vindo aqui e mostrando ao mundo o que a Rússia fez conosco", disse Alina Mazur, moradora de Kiev, no local da pintura da ginasta. "É um símbolo de que somos inquebráveis", disse Oleksiy Savochka, de 32 anos. "E nosso país é inquebrável." Cinquenta obras Cada cópia da serigrafia do rato numa caixa de pizza é emoldurada e única porque Banksy pessoalmente fez arranhões em cada uma delas com uma faca de cortar pizza. "Devido ao fato de que o processo de produção envolve Banksy fazendo cortes com um cortador de pizza afiado em cada impressão... Cada um é único e difere ligeiramente do retratado", diz o comunicado na página da Legacy of War Foundation. Duley confirmou que o dinheiro arrecadado também ajudará na infraestrutura de energia, que está sendo constantemente atacada pela Rússia. "Enviaremos geradores, aquecedores a gás e lâmpadas movidas a energia solar para as comunidades que enfrentam o inverno brutal sem eletricidade", disse Duley. "E poderemos seguir com nosso apoio a abrigos em Miev para mulheres e a comunidade LGBTQ." Autor: Stuart Braun