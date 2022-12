Show de Billie Eilish será transmitido nos cinemas

"Billie Eilish: Live At The O2" será exibido em sessão única no dia 27 de janeiro de 2023

Após os sucessos das exibições de BTS, com o show "Permission To Dance on Stage”, e Coldplay, com o "Live Broadcast from Buenos Aires” nas telonas, Billie Eilish é mais nova artista a transmitir sua apresentação ao vivo nos cinemas.

“Billie Eilish: Live At The O2” chegará aos cinemas em 2023, e irá exibir os bastidores e apresentação da cantora durante o concerto na O2 Arena, em Londres, que fez parte da turnê “Happier Than Ever”.

A apresentação será exibida em sessão única no dia 27 de janeiro de 2023. Ainda não foi divulgado se os cinemas do Brasil irão exibir o longa, mas os fãs brasileiros podem aguardar boas notícias para além da vinda da cantora durante o Lollapalooza Brasil 2023.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista o trailer do show “Billie Eilish: Live At The O2”:

Podcast Vida&Arte





O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags