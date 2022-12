Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quarta, 21/12

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 21 de dezembro (21/12), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Bom Doutor” é um longa-metragem dirigido por Tristan Séguéla.

É véspera de Natal em Paris e Dr. Serge é o único médico de plantão naquela noite. Com as costas travadas e tomando tragos de uísque o tempo inteiro, Serge está quase tão mal quanto os pacientes que ele atende em domicílio.

As chamadas de emergência não param em seu rádio, até que o carro de Serge cruza com a bicicleta de Malek, um simpático entregador de comida. O encontro acidental faz com que o médico tenha uma ideia salvadora: enviar o jovem em seu lugar para atender os pacientes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para nada dar errado, basta Malek seguir à risca as instruções que recebe remotamente de Serge. Se o áudio não falhar, todos terão um feliz Natal.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Livro reúne crônicas e contos inspirados em músicas de Belchior

Obra que homenageia curandeira popular ganha exposição em Juazeiro do Norte

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja lançamentos do fim de semana

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

O Bom Doutor

Quando: hoje, quarta, 21 de dezembro (21/12), às 15h30min

Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags