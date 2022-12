Terry Hall: vocalista da banda The Specials morre aos 63 anos

O cantor britânico Terry Hall morreu aos 63 anos, segundo as informações divulgadas nesta terça-feira, 20, pela banda The Specials. Hall era o vocalista do grupo, fazendo parte da revitalização do gênero ska-punk no Reino Unido.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento, após uma breve doença, de Terry”, começa a banda em seu anúncio nas redes sociais. Ao lado do artista, The Specials lançou a música “Ghost Town”, sucesso em 1981 ao repercutir o contexto político da época.

O músico participou de outras bandas, como Fun Boy Three, The Colourfield, Vegas e Terry, Blair & Anouchka, mas voltou ao The Specials em 2008, onde permaneceu até o seu falecimento.

A última performance do The Specials aconteceu em agosto de 2022 no Beautiful Days Festival, em Devon, Inglaterra. “Terry costumava deixar o palco no final dos shows de afirmação da vida do The Specials com três palavras... ‘Love Love Love’ (amor, na tradução do inglês)”, completou o anúncio da banda.

Terry deixa a esposa, Lindy Heymann, e os filhos Orson, Leo e Felix, os dois últimos de seu casamento anterior com Jeanette Hall.



Morte de Terry Hall: confira o anúncio oficial da banda The Specials



It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp — The Specials (@thespecials) December 19, 2022

