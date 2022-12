Com The Weeknd, novo filme de "Avatar" ganha trilha sonora

Estreado na última quinta-feira, 15, o tão aguardado “Avatar: O Caminho da Água” ganhou trilha sonora com participação de The Weeknd na canção principal. “Nothing is Lost (You Give Me Strength)”, produzida pelo grupo sueco Swedish House Mafia, foi composta e interpretada por Abel, o The Weeknd.

A trilha sonora da sequência do filme que transformou a indústria cinematográfica em 2009, tornando-se o longa mais visto em todo o mundo, também conta com Simon Franglen, compositor e vencedor do Grammy de Gravação do Ano em 1997 com "My Heart Will Go On", de Titanic.

Além de Abel e Simon, a atriz Zoë Saldaña, que interpreta Neytiri na franquia de “Avatar”, também disponibilizou seus vocais para o filme com a canção “The Songcord”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 15, até domingo, 18



Ouça a trilha sonora de “Avatar”:



Podcast Vida&Arte







O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags