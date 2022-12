Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quinta, 15/12

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 12 de dezembro (12/12), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Need For Speed: O Filme” é um longa-metragem dirigido por Scott Waugh.

Tobey Marshall herdou do pai uma oficina mecânica, onde, juntamente com sua equipe, modifica carros para que se tornem o mais rápido possível. Além disso, Tobey é um exímio piloto e, volta e meia, participa de rachas. Um dia, o ex-piloto da Fórmula Indy Dino Brewster o procura para que Tobey possa concluir um Mustang desenvolvido por um gênio da mecânica que já faleceu.

Apesar das divergências entre eles, Tobey aceita a proposta por precisar muito do pagamento oferecido por Dino. O carro é concluído e, posteriormente, vendido. Entretanto, a velha rixa entre eles faz com que disputem um último racha, que conta ainda com a participação de Pete, grande amigo de Tobey. A corrida termina em tragédia devido ao falecimento de Pete.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Considerado culpado pela morte, Tobey passa dois anos na prisão. Quando, enfim, é solto, ele organiza um plano para que possa participar de uma conhecida corrida do submundo na qual Dino também correrá.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Livro reúne crônicas e contos inspirados em músicas de Belchior

Obra que homenageia curandeira popular ganha exposição em Juazeiro do Norte

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja lançamentos do fim de semana

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Need For Speed: O Filme

Quando: hoje, quinta, 15 de dezembro (15/12), às 15h30min

Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags