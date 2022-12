Luiz Gonzaga será homenageado no Mercado dos Pinhões no sábado, 17

Para homenagear os 110 anos do pernambucano Luiz Gonzaga, celebrados na última terça-feira, 13, o Mercado dos Pinhões terá programação musical especial no próximo sábado, 17. Entre as atrações, estão nomes como Chico Pessoa, Nonato Lima e Bete Nascimento e bandas. As apresentações começarão às 17 horas e seguirão até às 23 horas.

Leia também | 110 anos de Luiz Gonzaga: "Asa branca" é a música mais tocada do Rei do Baião

A programação também presta homenagem ao forró, ritmo consagrado pelo “Rei do Baião”. Além dos músicos citados, o evento terá presença de Zé do Norte, Zé Bandeira e banda, e um encontro de sanfonas em que artistas se reunirão para improvisar solos. O evento é aberto ao público e gratuito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | 110 anos de Luiz Gonzaga: A reverência à Sua Majestade

Um dos destaques do dia, o acordeonista cearense Nonato Lima é grande apreciador da obra de Luiz Gonzaga. Em entrevista ao Vida&Arte, falou que uma das heranças deixadas pelo pernambucano foi a maneira de se tocar sanfona e estilos como forró, baião e arrastapé. "Eu, como seguidor de sua obra, tento passar isso nos cursos que dou, até porque também sou professor. Busco passar a questão do ritmo nordestino que é muito procurado por sanfoneiros de outras regiões. Acho muito importante essa herança que ele deixou para a gente", disse.



Homenagem a Luiz Gonzaga

Quando: sábado, 17, das 17 às 23 horas

Onde: Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro)

Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags