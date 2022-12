Espetáculo "Maria Bonita e os Seres das Horas" estreia sexta, 16

Crianças e jovens apresentam o espetáculo "Maria Bonita e os Seres das Horas" no Centro Cultural Arte de Viver, em Fortaleza. Com entrada gratuita e aberta ao público, a peça é resultado dos cursos livres de arte ofertados pelo Centro Cultural, como aulas de Teatro e Balé para Crianças, Oficina de Talentos para Adolescentes e Teatro Livre para Adultos. Será apresentado nesta sexta-feira, 16, além de sábado, 17, e domingo, 18, sempre às 18 horas.

O enredo inicia com a morte de Lampião, que vai ao inferno, mas logo cria confusões e é mandado para o céu. Na recepção celestial, é recebido por São Pedro que não aceita Lampião, então ele aguarda a chegada da companheira Maria Bonita para juntos defenderem suas permanências no céu.

Fernanda Leite, mãe do ator mirim Gabriel Mendes, 7, destaca a evolução do filho com as aulas de teatro. “Gabriel era bem tímido, começou no Arte de Viver em março. É nítido como evoluiu e desenvolveu em muitos aspectos. Eu fiz teatro dos 12 aos meus 21 anos e sei a importância dessa arte. Acredito que toda criança e adolescente deveria estudar teatro em algum momento da vida”, conta Fernanda.

"Estou amando fazer teatro e conto os dias para ir ensaiar e brincar com meus amiguinhos, pois lá aprendemos e nos divertimos. Meu personagem no espetáculo é o Zênite", completa Gabriel.

O musical conta com direção artística de Sheyla Lima, Paulia Barreto, Junior Gouveia e Danilo Ventura. Já o texto é do roteirista Danilo Ventura, as composições musicais de Junior Gouveia, os arranjos musicais de Samuel Sales e Direção Geral de Hemeterio Segundo.

Espetáculo Maria Bonita e os Seres das Horas

Quando: Dias 16, 17 e 18 de dezembro às 18 horas

Onde: Centro Cultural Arte de Viver (Rua Samuel Uchôa, 395, Montese)

Gratuito

Mais informações: (85) 99104-3360



