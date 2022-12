Com Bruno Be, Marina Park recebe festa eletrônica neste sábado,17

Com Bruno Be, Ashibah e outros artistas, a Festa Intro acntece neste final de semana e promete experiências diferentes das edições dos anos passados

A Festa Intro está de volta a Fortaleza e promete animar a galera neste sábado, 17, no Marina Park Hotel. Com Bruno Be como anfitrião, o evento vem se consolidando como o maior festival de música eletrônica do Nordeste. Sua última edição aconteceu em dezembro de 2021 no Terminal Marítimo de Passageiros. Para 2022, o line-up traz nomes como Meca, Öwnboss, Glen, Ashibah, Maz e Sávio Machado.

“A expectativa para a edição deste ano é muito alta. Os objetivos que a gente está traçando com a Intro é que ela possa rodar o Brasil e ser pioneira, de fato, aqui em Fortaleza. Por isso, investimos em uma identidade visual nova para que as pessoas pudessem se encantar e se envolver. Queremos que a galera mergulhe nesse universo que a festa propõe. É uma experiência sensorial”, afirma Ramon Araújo, organizador do evento.

Um diferencial para a edição de 2022 está na estrutura preparada para receber o público. O palco montado tem 12 metros de altura e 24 de comprimento, além da experiência visual com LEDs em formatos circulares, remetendo às ondas sonoras já características do evento.

Mestre de cerimônia

O artista Bruno Be comanda a festa, sendo seu carro chefe a música “Intro Rework”, produzida junto de Ashibah. Em entrevista exclusiva ao Vida&Arte, Bruno afirma que a ansiedade está grande: “O sentimento de tocar no Nordeste é muito legal. Todos os lugares por aí, que são lindos, sempre me recebem muito bem. É incrível ver a música eletrônica espalhada pelo Brasil”.

Já tendo tocado na Cidade, na festa “Só Track Boa”, o DJ diz estar ainda mais animado com o line-up que traz artistas talentosos e parceiros. Sobre a valorização da música eletrônica pela região, Bruno aponta uma grande diferença entre 2022 e os anos passados. “A galera está entendendo cada vez mais o que é ser um DJ, um produtor, e os interessados estão procurando saber mais e se especializar. Isso é meu trabalho, minha vida, e quanto mais vejo o ramo sendo valorizado mais feliz eu fico”, afirma.

Bruno ia trilhar o caminho da medicina mas escolheu seguir o coração e apostar no meio musical. Como última mensagem, o artista pede para que o público chegue cedo e aproveite ao máximo. “Vou dar o meu melhor e colocar vocês para dançar e sorrir muito”, conclui.

Pensada para proporcionar uma experiência diferenciada das demais festas e também instagramável, a Intro contará com open de tatuagem: elementos da Festa Intro estarão disponíveis para serem tatuados durante toda a noite, em parceria com o estúdio Don Of Tattoo.

“Nós produtores nos achamos todos loucos. Mas, toda loucura faz muito sentido. A gente acredita que no Nordeste, por mais que tenha estilos musicais que tenham mais receptividade como sertanejo, acreditamos que podemos criar tendências e cenários. Na região, têm muitas referências de festa eletrônica, e a Intro vai chegar junto disso”, finaliza Ramon Araújo.

Festa Intro

Quando: sábado, 17, às 22 horas

Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: entre R$260 e R$310. À venda no site Sympla e na loja World Fit Suplementos

