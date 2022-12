Shows em Fortaleza após Brasil x Croácia; Confira

Brasil e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira, 9, às 12h, pelas quartas de final da Copa do Mundo FIFA 2022. A partida pode carimbar o passaporte brasileiro para a semifinal, que pode enfrentar Holanda ou Argentina nas semifinais. Com o jogo na hora do almoço, estabelecimentos de Fortaleza promovem shows antes e depois da partida.

Gustavo Mioto e Rogerinho comandam a festa no Ginga Brasil, que acontece no Colosso. Já no Iate Clube, o Fortal na Copa promove festa com Saulo, É o Tchan e Forró Real, além de transmissão da partida.

Ali próximo, no Boteco Mercado dos Peixes, acontece o "Happy Copa", com promoções de cerveja, gin tônica, pratos e vinhos chilenos. A promessa é que a cada gol do Brasil o restaurante dará uma rodada de dindin de caipirinha e uma promoção da jangada Boteco (composta por camarão, patinhas de caranguejo, iscas de peixes, entre outros acompanhamentos), até as 18h.

No Boteco do Imprensa, o dindin de caipirinha dá boas vindas, bem como o pagode com a banda Batuque Mais, que se apresenta a a partir das 11h30. Às 18h, é a vez da cantora Lanne Santos subir ao palco, seguida da cantora Susy Navarro com forró, a partir das 21h.

A festa começa às 11h no Boteco da Maraponga, no ritmo de samba de mesa. Às 19h, o cantor Pedro Lucca se apresenta, seguido de Lanne Santos às 22h30min. Os estabelecimentos terão trave para clientes tentarem acertar o gol e Pakaraka aberto para as crianças.

Ginga Brasil – Fortaleza

Quando: 09 de dezembro, a partir das 14h

Onde: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Mais informações: Instagram @gingafortaleza

Quanto: De R$ 120 (meia) a R$ 300 (inteira)

Ingressos na plataforma Ingresse

Fortal na Copa

Quando: 09 de de dezembro, a partir das 10h

Onde: Iate Clube Fortaleza

Quanto: R$ 150 (meia) e R$ 300 (inteira)

Ingressos na plataforma Efolia

Mais informações @fortalnacopa no Instagram



Imprensa Food Square

Quando: 09 de dezembro, de 10h as 00h

Onde: Maraponga Food Square (Av. Godofredo Maciel, 3081 - Maraponga)

Entrada para assistir o jogo: R$ 20 por pessoa (mediante reserva), entrada na hora será cobrado o valor de R$ 30

Ingressos e mais informações: @marapongafoodsquare no instagram

Mercado dos Peixes

Quando: 09 de dezembro, de 11h as 00h

Onde: Mercado dos Peixes (Av. Beira Mar, 3479)



Gratuito

