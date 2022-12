Motorcycles Metal Fest reúne estilos da música pesada cearense

Festival cearense é organizado com objetivo de fortalecer a cena motociclista e do rock cearense

Stoner rock, thrash metal, grindcore e crust punk. Uma união de diferentes vertentes do rock será o destaque da 3ª edição do Motorcycles Metal Fest, festival cearense que acontece neste sábado, 10, a partir das 19 horas no Hard Noise (Benfica). Ingressos podem ser adquiridos no Covil Bar e na Jazigo Loja por R$ 20, ou na porta por R$ 25. O combo com camisa e ingresso custa R$ 45.

Depois de duas edições de sucesso, o Motorcycles Metal Fest vem ganhando destaque no calendário anual dos fãs do rock cearense. Neste sábado, o público poderá assistir apresentações de bandas de diferentes vertentes e anos de atividade. O Facada, trio que irá fechar o evento e que conquistou reconhecimento no underground nacional, é uma banda que vem desde o começo dos anos 2000.

Por outro lado, a Void Tripper surgiu há poucos anos com uma proposta de mesclar o estilo stoner rock com doom metal. Além delas, Damn Youth, Warbiff e Viollen prometem representar bem o thrash metal cearense, com esta última tocando faixas do seu recente álbum “What To Kill For?” (2021). Last Blood completa o lineup do evento trazendo seu estilo crust punk.

O Motorcycles Metal Fest foi criado em 2021 por Sergio Henrique, Jales Passos, Emanuel Maildo e Elcias Fernandes, quatro amigos do meio motociclista cearense para unificar os grupos e oferecer mais uma opção de circuito de eventos para bandas de rock cearenses. “É um evento de fã para fã, onde temos como objetivo valorizar as bandas do meio underground de Fortaleza e região metropolitana. Nesta terceira edição vamos trazer seis bandas, todas elas em atividade e com bastante renome local”, comenta Sergio Henrique.

Motorcycles Metal Fest



Quando: sábado, 10, às 19 horas

Local: Hard Noise (Av. Carapinima 1884 – Benfica)

Ingressos: R$20 (antecipados), R$25 (na hora) e R$45 (combo Camisa + Ingresso). À venda nas lojas Jazigo e Covil Bar

Instagram: @motorcycles_metal_fest



