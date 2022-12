Estação das Artes recebe transmissão de jogo do Brasil e feijoada

Mercado AlimentaCE, equipamento do complexo cultural, promove programação "Copa Solar", em parceria com o Fotofestival Solar

O Mercado AlimentaCE, equipamento que integra o Complexo Cultural Estação das Artes, recebe hoje a Copa Solar, com transmissão do jogo da seleção brasileira, feijoada e petiscos. A programação é realizada em parceria com o Fotofestival Solar e destaca o cardápio dos restaurantes que compõem a ocupação temporária do mercado em dezembro.







O evento começa a partir das 11h30, seguindo até 15h30, com entrada gratuita. Será possível acompanhar a partida entre Brasil e Croácia e adquirir feijoada tradicional ou vegana, bem como opções dos cardápios servidos pelo Mormaço Bar, MuaTuá, Pachamama, Sorvete da Reserva, Tacos Burguer e Cozinha do Deyme, que operam os restaurantes e o bistrô do Mercado neste mês.

A programação integra a agenda do dia do Fotofestival Solar, evento dedicado à fotografia e artes visuais que vem ocupando a Estação das Artes e o Museu da Imagem e do Som desde quarta, 7, e seguindo até domingo, 11. O festival traz gratuitamente exposições, lançamentos de livros, mesas de debate e mais.

O festival terá programação normal após o jogo e é possível encontrar a agenda do dia no site e no Instagram do evento. Já o Mercado AlimentaCE terá funcionamento retomado à noite, entre 18h30 e 21 horas.



Copa Solar - Transmissão do jogo do Brasil

Quando: sexta, 9, de 11h30 às 15h30

Onde: Mercado AlimentaCE, da Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

Entrada gratuita

Mais informações: @mercadoalimentace

