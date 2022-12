CPM 22 fará shows em Fortaleza e Juazeiro do Norte em 2023

A banda de rock brasileira irá se apresentar no mês de maio de 2023 em Fortaleza e Juazeiro do Norte

CPM 22 já está com data marcada para voltar ao Ceará! A banda fará dois shows no mês de maio de 2023: no dia 12, em Juazeiro do Norte, e no dia 13, em Fortaleza.

Formada por Badauí (vocal), Luciano Garcia (guitarra), Phil Fargnoli (guitarra), Ali Zaher (baixo) e Daniel Siqueira (bateria), a banda de rock brasileira retorna para o Estado após apresentação de sucesso no palco do Rock In Rio 2022.

Informações sobre locais e valores dos ingressos ainda não foram divulgadas.

CPM 22 no Ceará

Quando: 12 de maio

Onde: Juazeiro do Norte

Quando: 13 de maio

Onde: Fortaleza



