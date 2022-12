Promoção: Editora da USP oferece descontos em livros de Arte, confira lista

Até o dia 15 de dezembro, a Editora da Universidade de São Paulo (Edusp) está oferecendo descontos nos livros de Arte. Com obras de autores nacionais e internacionais, estão listados 16 livros para receber o desconto de 50%.

Nas temáticas, publicações que abordam os diversos períodos da história da arte no Brasil, além dos movimentos artísticos e culturais na França, Inglaterra, Alemanha e Rússia. A seleção traz também obras que abordam a arquitetura, a fotografia e o teatro, além das inúmeras formas de representações artísticas.

Além do desconto de 50%, nas compras acima de R$ 300 o frete é gratuito.

Confira os livros com desconto:

- “10/3 = 3/Cabral”, coordenado por Luiz Armando Bagolin

- “Almanaque O Cavaleiro Azul”, de Wassily Kandinsky e Franz Marc

- “A Maravilhosa Fábrica de Virtudes: O Decoro na Arquitetura Religiosa de Vila Rica, Minas Gerais (1711-1822)”, de Rodrigo Bastos

- “Devoção e Arte: Imaginária Religiosa em Minas Gerais”, organizado por Beatriz Coelho

- “Entre o Estúdio e a Rua: A Trajetória de Vincenzo Pastore, Fotógrafo do Cotidiano”, de Fabiana Beltramim

- “Gravura em Metal”, organizado por Marco Buti e Anna Letycia

- “Imagens da Nação: Brasileiros na Fotodocumentação de 1940 até o Final do Século XX”, de Maria Beatriz Coelho

- “Käthe Kollwitz”, de Eliana de Sá Porto Simone

- “Marcello Grassmann: 1942-1955”, de Marcello Grassmann, Mayra Laudanna e Leon Kossovitch

- “O Corego: Texto Anônimo do Século XVII sobre a Arte da Encenação”, de Ligiana Costa

- “O Ferro de Passar Passado a Limpo: Anotações em Torno de uma Coleção”, de Fernando Cerqueira Lemos

- “Painéis de Azulejos do Museu Republicano Convenção de Itu”, de Jonas Soares de Souza

- “Pintores Paisagistas: São Paulo 1890 a 1920”, de Ruth Sprung Tarasantchi

- “Portinari: Três Momentos”, de Elza Ajzenberg

- “Rebolo: 100 Anos”, coordenado por Lisbeth Rebollo Gonçalves e Antonio Gonçalves

- “Vida Caipira”, de Pedro Ribeiro

Confira os livros da Edusp com desconto no site clicando aqui.



