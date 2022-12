Gratuito: em Pacatuba, Sobrado da Abolição recebe festival de arte

Com programação artística e cultural até sábado, 10, o Sobrado da Abolição, em Pacatuba, recebe a segunda edição do Festival das Artes. Dando continuidade ao cronograma que teve início no último sábado, 3, nesta segunda, 5, a Mostra Guardadores dos Saberes apresentará a Roda de Capoeira Cordão de Ouro.

A partir das 18 horas, o trajeto do Cordão de Ouro irá iniciar no Sobrado, seguindo até a Praça da Fonte de Pacatuba, local onde ocorre a festa da padroeira da cidade. A programação de hoje é em homenagem ao patrimônio imaterial do município.

Já na quarta-feira, 7, será exibido “Artur, da farinhada ao grude”, documentário sobre Artur Belarmino, guardador dos saberes e fazeres da farinha de mandioca. A apresentação será a partir de 17 horas, e contará com a presença do homenageado, além dos brincantes de Bumba Meu Boi e artesãos do barro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos últimos dias do Festival das Artes, o evento convida a Mostra Centro Cultural Eduardo Campos (CCEC) para apresentações especiais dos 160 alunos das turmas de dança e música. No dia 9, sexta-feira, as turmas de dança se dividem em espetáculos inspirados em obras literárias como: “O Mágico de Oz!” e “Em cima da Montanha Azul”.

Encerrando o Festival, no sábado, dia 10, as turmas de coral, flauta, teclado e violino realizam um recital no Sobrado da Abolição. O Grupo Não Insistas Rapariga, juntamente com o Sexteto de Flauta Sobrado da Abolição, finalizam o evento com uma roda de choro que irá contar com a participação de Philipe Mc Queid, clarinetista e instrutor de música.

Para além da programação do Festival das Artes, o Salão de Fotografia ficará em cartaz no Sobrado da Abolição até o dia 20, com horário de visitação de 8 às 21 horas.



Confira a programação

- Roda de Capoeira Cordão de Ouro

Quando: segunda, 5, a partir de 18 horas

Onde: Praça da Fonte, Pacatuba (em frente ao Sobrado da Abolição)

- Exibição do documentário “Artur, da farinhada ao grude!”

Quando: quarta, 7, às 17 horas

- Roda de conversa “Profetas da Chuva: Notícias sobre o próximo inverno”, com Artur Belarmino, Vilauba Ferrer e Zé Maria

Quando: quarta, 7, 17h30min

- Espetáculo de dança “O mágico de Oz!”

Quando: sexta, 9, às 18 horas

- Espetáculo de dança “Em Cima da Montanha Azul”

Quando: sexta, 9, às 19 oras

- Recital de Música

Quando: sábado, 10, às 18h30min

- Roda de Choro, com Grupo Não Insistas Rapariga e Sexteto de Flauta

Quando: sábado, 10, às 19 horas

Onde: Sobrado da Abolição

Festival das Artes de Pacatuba

Quando: de 3 a 10 de dezembro

Onde: Sobrado da Abolição (Rua Major Crisanto de Almeida, 1926 – Pacatuba)

Informações: @sobradopacatuba

Gratuito



Sobre o assunto Natiruts faz show da turnê "Good Vibration" em Fortaleza, em dezembro

Jorge Vercillo faz show gratuito em Fortaleza neste sábado, 10

Estação das Artes: Céu faz show gratuito no Fotofestival Solar

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags