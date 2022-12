Bibliotecas municipais de Fortaleza: confira programação de dezembro

Com atividades gratuitas, bibliotecas públicas municipais terão oficinas, brincadeiras, rodas de leituras, exibição de filmes e confraternizações

Com o início das férias escolares, fortalezenses e turistas buscam alternativas de lazer gratuitas na Capital. Entre elas estão as bibliotecas públicas municipais, que oferecem oficinas, brincadeiras, rodas de leituras, exibição de filmes e confraternizações.



Três bibliotecas têm programação para o mês natalino, são elas: Biblioteca Municipal Dolor Barreira, no Benfica; Biblioteca Municipal Herbênia Gurgel, no Conjunto Ceará; e Biblioteca Municipal Cristina Poeta, no Autran Nunes. Confira a programação:

Programação da Biblioteca Herbênia Gurgel

Onde: Rua 531, 25, 2ª etapa - Conjunto Ceará

Oficina Criativa de Criação de enfeites de natal

Quando: sexta-feira, 2, às 9 horas

Leitura Compartilhada do livro “Papai noel esteve aqui”

Quando: quinta-feira, 8, às 14 horas

Natal da Biblioteca Herbênia Gurgel

Com jogral de natal, apresentação teatral e brinquedos infláveis

Quando: sexta-feira, 16, às 14 horas

Oficina de Escrita de Cartinha para o papai noel

Quando: terça-feira, 20, às 9 horas

Cine de Natal com o filme Operação presente

Quando: quinta-feira, 22, às 14 horas

Leitura Compartilhada “O bolo de natal”

Quando: quinta-feira, 28, de às 9h e às 14 horas

Exposição de Decoração e Árvore Natalina

Quando: 6 de dezembro a 7 de janeiro, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas

Biblioteca Cristina Poeta, no bairro Autran Nunes (Foto: Thiago Matine/Divulgação)



Programação da Biblioteca Cristina Poeta

Onde: Rua Raimundo Ribeiro, 572 - Autran Nunes

Visita Guiada com alunos do colégio Maria da Hora

Quando: terça-feira, 6, às 9 horas

Leitura Compartilhada do livro “Não tenha medo do escuro pequeno urso”

Quando: quinta-feira, 8, às 9 horas

Confraternização de Natal

Quando: terça-feira, 13, às 9 horas

Dia “D” Escambo Literário

Quando: quinta-feira, 15, às 14 horas

Sessão de Cinema com o filme "Zé Colmeia"

Quando: quinta-feira, 22, às 9 horas

FORTALEZA, CE, BRASIL, 05-06-2017 : Biblioteca Dolor Barreira, Av. da Universidade. (Foto: Fabio Lima/O POVO) (Foto: FÁBIO LIMA)



Biblioteca Municipal Dolor Barreira

Onde: Av. da Universidade, 2572 - Benfica

Visitação

Quando: de segunda a sexta, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas

Contação de histórias

Quando: segunda a sexta, de 9h às 14horas

Mediador: Chicão Oliveira

Gratuito, mediante agendamento por telefone (85) 3105.1299 ou e-mail bibliotecadolor@yahoo.com.br



Biblioteca Além do Espaço Físico, Empréstimo de livros e Sala de estudo

Quando: segunda a sexta, de 9h às 17horas

Gratuito, mediante agendamento por telefone (85) 3105.1299 ou e-mail bibliotecadolor@yahoo.com.br



Cine Trash

Quando: às sextas-feiras, às 18h20min



Palestra: Acessibilidade e Inclusão em Bibliotecas

Palestrante: Prof. Lucimary Carvalho (Pedagogo e especialista em Educação Especial e Inclusiva)

Quando: quarta-feira, 7, às 9 horas



