Exposição reúne 67 artistas em campanha solidária Amigos em Ação

A tradicional Mostra Coletiva de Obras de Arte Amigos em Ação, realizada pela campanha de Alessandro Belchior Imóveis, começa nesta sexta-feira, 25, às 19 horas. O lançamento traz como obra-tema do projeto o quadro "Coração Coroado", do artista plástico Espedito Seleiro. A peça ficará em exibição no hall principal da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), sede da iniciativa.

Em sua 14° edição, o evento reúne pinturas, desenhos, gravuras, fotografias, colagens e esculturas de 67 artistas plásticos e fotógrafos de renome do cenário local e de projeção nacional. As produções ficarão expostas para visitação pública gratuita até o dia 06 de dezembro, de segunda a sexta-feira, entre 12 horas e 18 horas.

“Coração Coroado”, obra-tema da mostra, nasce de um trabalho manual, desenvolvido especialmente para a campanha, e une beleza, estética, criatividade e o talento de Espedito Seleiro. Produzida com artesanato em couro e madeira, medindo 65cm x 138cm, a obra expõe a grandeza das técnicas do autor.

Todos os trabalhos da exposição foram doados pelos artistas e por colecionadores para a campanha anual do Amigos em Ação. As peças integram o 19° Leilão de Obras de Arte Amigos em Ação, que será realizado no dia 10 de dezembro, a partir do meio-dia, no Hotel Gran Marquise. Os lances já podem ser feitos por meio do telefone (85) 3466-4303 ou no site da Montenegro Leilões.

Além de Espedito Seleiro, os artistas Andrea Bezerra, Dias Brasil, Júlio Silveira, Ferreirinha, Eduardo Pilande, Wanger dos Santos, Léo Henriques, Fco. Bandeira, Rodrigo Oliveira, Expedito Lima, Marcos Oriá, Vlamir de Sousa, Assis Filho, Mano Alencar, Vando Figueirêdo, Totonho Laprovítera, Ascal, Sergei de Castro, Edmar Gonçalves, Tarciso Viriato, J. Pinheiro, Orlando Moura, Carlus Campos, dentre outros, também compõem a exibição.

Amigos em Ação: doação

Além da mostra, a campanha mobiliza seus conselheiros e associados para a arrecadação de gêneros alimentícios. Cada participante precisa doar, no mínimo, 60 quilos de alimentos não perecíveis. Seis instituições serão beneficiadas: Lar Torres de Melo, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Lar Amigos de Jesus, Oficina do Senhor, Comunidade Filhos Amados do Céu e Obra Lúmen de Evangelização.

O movimento também apoia, desde 2004, o projeto Educação para o Trabalho e a Cidadania, que atende crianças e adolescentes das Comunidades de Vila Pagã e Estrada Nova, no distrito de Tapera, em Aquiraz.

A fim de estimular os membros, ao final da campanha, os três maiores doadores serão premiados com um troféu. A expectativa, segundo os organizadores, é superar a meta de 30 toneladas arrecadadas.

A Alessandro Belchior Imóveis, no mercado há 33 anos, atua em toda a cadeia imobiliária na comercialização, locação e administração. A empresa comanda imóveis de todos os portes, tendo trabalhos em toda a Grande Fortaleza e em alguns municípios do interior.

14ª Exposição Coletiva de Obras de Arte Amigos em Ação



Quando: abertura nesta sexta-feira, 25, às 19 horas.

Onde: CDL de Fortaleza (R. Vinte e Cinco de Março, 882).

Visitação pública gratuita: 26 de novembro a 6 de dezembro, de segunda a sexta-feira, entre 12h e 18h



