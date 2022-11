Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na sexta, 18/11

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 18 de novembro (18/11), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Correndo Atrás” é um longa-metragem dirigido por Jeferson De.

Paulo Ventania é brasileiro, um típico "sobrevivente do dia-a-dia", sempre fazendo o melhor para trazer felicidade em sua vida e, por felicidade, entenda: dinheiro. Ao encontrar-se num beco sem saída, ele descobre a oportunidade de se tornar um empresário de jogador de futebol, levando um garoto do bairro a se tornar o novo Neymar do futebol internacional.

Atravessando os subúrbios do Rio, ele encontra Glanderson, um jovem com um enorme talento para o futebol, dada a ausência de dois dedos no pé direito. Com bom humor, grandes esperanças e muitos erros, a dupla quixotesca tenta o melhor para chegar ao sonho para se tornar realidade.



Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Correndo Atrás

Quando: hoje, sexta, 18 de novembro (18/11), às 15h30min

Onde: canal aberto da TV Globo

