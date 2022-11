Morre Gal Costa aos 77 anos

Com quase seis décadas de carreira, cantora baiana era considerada uma das maiores vozes da música brasileira.A cantora Gal Costa morreu nesta quarta-feira (09/11), aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria da artista, segundo a imprensa brasileira. A causa da morte não foi divulgada. Gal havia passado em setembro por uma cirurgia para retirar um nódulo da fossa nasal direita e, por recomendação médica, deveria ficar longe dos palcos até o fim deste mês. No último fim de semana, ela deveria ter participado do festival Primavera Sound, em São Paulo, mas sua participação foi cancelada. Nascida em Salvador em 26 de setembro de 1945, Maria da Graça Costa Penna Burgos começou sua carreira nos anos 1960. Ela estreou ao lado de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia no espetáculo Nós, Por Exemplo..., que inaugurou o Teatro Vila Velha na capital baiana, em agosto de 1964. Em 1968, participou do disco Tropicália ou Panis et Circencis, que inclui seu primeiro grande sucesso solo, Baby (Caetano Veloso). Seu primeiro disco solo, Gal Costa, foi lançado no ano seguinte. Em 2001, Gal se tornou a brasileira que mais vezes se apresentara na sala de concertos Carnegie Hall, em Nova York, e teve seu retrato incluído na sala da fama (Hall of Fame), ao lado de gigantes como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e Billie Holiday e Sarah Vaughn. Em 2012, foi eleita a sétima maior voz da música brasileira de todos os tempos, pela revista Rolling Stone Brasil.Com quase seis décadas de carreira, Gal tinha shows marcados para dezembro e janeiro no âmbito da turnê As Várias Pontas de uma Estrela. O velório da cantora será realizado nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa de São Paulo, das 9h às 15h. A cerimônia será aberta ao público. Já o enterro será apenas para familiares e amigos próximos. "Uma lenda" Após a notícia da morte da cantora, vários artistas e políticos lamentaram a perda nas redes sociais. Usando o apelido que usava para se referir a Gal, "Gaúcha", Gilberto Gil tuitou: "Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha @GalCosta." "Sinto demais pela Gal. Uma tristeza muito grande. Gal maravilhosa sempre!", afirmou o cantor Roberto Carlos, em postagem no Instagram. "Ah, Brasil...que vazio. Sem Gal Costa, que tristeza sem fim", escreveu a cantora Zélia Duncan. Emocionada, a cantora Maria Bethânia expressou sua tristeza pela morte da amiga em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. "Um choque. Triste demais. Difícil demais", disse a artista, que teve uma longa parceria com Gal. "Nunca pensei um dia chegar a vocês para falar da dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única e magistral, hoje, inteiro chora." O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Gal Costa foi "das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta". "Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros", tuitou. O ator Bruno Gagliasso exaltou o legado da cantora: "Gal é única. Uma lenda. Uma artista que faz parte da vida de cada um de nós. Gal Costa traduziu lindamente nossas emoções e seguirá como parte da nossa cultura e identidade. Obrigado por tanto, Gal. EVOÉ!" Caetano Veloso, outro parceiro de longa data de Gal, postou um vídeo com vários momentos em que ambos estiveram juntos no palco. No texto da postagem, ele lembra o poder da voz da amiga. "Há muitos outros aspectos em que a canção brasileira se encontrou engrandecida por vozes femininas. Mas a emissão da voz em Gal era já música, independentemente do domínio consciente das notas. E isso fazia com que o espírito dela expressasse sutilezas, pensamentos, sentimentos, asperezas, doçuras, de modo espontâneo", escreveu Caetano. rc/lf (ots)