Tela Quente hoje: que filme vai passar segunda, 14 de novembro (14/11)

Um filme estadunidense vai passar na Tela Quente de hoje, segunda-feira, 14 de novembro (14/11), a partir de 23h05min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Bilall Fallah e Adil El Arbi, “Bad Boys Para Sempre” é um longa-metragem de ação.

No terceiro episódio da franquia, os agentes Mike Lowery e Marcus Burnett unem esforços com um novo time de operações da polícia. A missão agora é capturar uma implacável dupla de traficantes, líder do mais poderoso cartel de drogas de Miami.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Disney+ em setembro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

Série da Netflix desencadeia debate sobre o autismo na Coreia do Sul

Viki em setembro: veja lançamentos de séries e filmes asiáticos

Netflix em 2022: veja datas de lançamento de filmes até dezembro

Veja trailer

Tela Quente hoje

Bad Boys Para Sempre

Quando: hoje, segunda-feira, 14 de novembro (14/11), a partir de 23h05min



Onde: canal aberto da Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags