Domingo Maior hoje 13/11: qual filme vai passar neste domingo na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 13 de outubro (13/11), na programação da TV Globo, às 00h15min (horário de Brasília) de segunda. Trata-se de “Quebrando Regras 3 - Não Se Rendam". Longa-metragem será exibido logo depois do "Vai Que Cola".

O ex-campeão do MMA Case Walker se recusou a entrar numa nova liga, que é a favor do uso de anabolizantes, e está fora dos holofotes há um bom tempo.

Mas seu antigo amigo, o famoso lutador Brody James, o convence a ir até a Tailândia e treiná-lo para uma grande luta contra o invicto Caesar Braga. Mas o que Case não esperava era que, durante o treinamento, Brody sofresse uma lesão e, sob a pressão do inescrupuloso e poderoso promotor, Walker aceita substituir James e lutar contra seu mais desafiador oponente, mas tendo suas próprias condições.

Veja trailer

Filme do Domingo Maior hoje, 13

Domingo Maior

Quando: madrugada desta segunda, 00h15min



Onde: canal aberto da Globo

