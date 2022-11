Último show de Milton Nascimento será transmitido ao vivo pelo Globoplay

O show marca a despedida do Bituca nos palcos após 60 anos de carreira e 80 anos de vida recém-completados

A última apresentação da turnê de despedida de Milton Nascimento, intitulada “A Última Sessão de Música”, será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Globoplay. O show será realizado no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), no próximo domingo, 13. A exibição será iniciada às 19 horas. O sinal estará aberto para quem não for assinante.

O anúncio da parceria entre o cantor e a plataforma foi anunciado na última quinta-feira, 10. O show marca a despedida do Bituca nos palcos após 60 anos de carreira e 80 anos de vida recém-completados. A turnê teve início em agosto no Rio de Janeiro e passou também por países como Itália, Reino Unido e Estados Unidos.

Na sua última temporada de apresentações, ele interpreta músicas de todas as fases da carreira. Estão no repertório clássicos como “Ponta de Areia”, “Encontros e Despedidas”, “Travessia”, “Cio da Terra” e “Nos Bailes da Vida”, além de surpresas para o público. A expectativa é que 55 mil pessoas acompanhem no estádio o show.

O encerramento da trajetória do músico nos palcos ocorre após 43 discos gravados, cinco prêmios Grammy e o título de Doutor Honoris Causa em música pela Universidade de Berklee, em Boston, nos Estados Unidos.



